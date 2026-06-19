Pradas reconoce su letra en el papel que confirma que el Es-Alert estaba listo antes de las 19:45

La ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, investigada en la causa de la DANA, cuyas diligencias previas dirige la juez Nuria Ruiz Tobarra, ha reconocido este viernes en sede judicial su letra en el papel que confirma que el Es-Alert estaba listo antes de las 19:45 horas del día de la riada, el 29 de octubre de 2024.

Salomé Pradas ha comparecido en el juzgado asistida por su letrado, Eduardo de Urbano, para reconocer la autoría del citado papel manuscrito aportado a la causa por el testigo Jorge Suárez. Este último, subdirector de emergencias de la Generalitat Valenciana. En su comparecencia, Salomé Pradas ha solicitado no realizar la prueba pericial caligráfica, como pretendía la juez. La ex consellera ha efectuado esa petición siguiendo lo recogido por la Audiencia Provincial en un reciente auto sobre esta misma cuestión.

La juez Ruiz Tobarra ordenó, a finales de marzo, citar a Salomé Pradas para efectuar una prueba pericial caligráfica que verificara que la letra de la nota que entregó al subdirector de emergencias, Jorge Suárez, el borrador del Es-Alert, era la suya. Y Pradas le respondió que la prueba caligráfica no resultaba necesaria, porque ella reconocía que la letra de la citada nota era la suya. Este viernes, Salomé Pradas ha efectuado el reconocimiento del documento manuscrito que aportó Jorge Suárez. La ex consellera ha examinado el papel, pero no ha tenido que someterse a la prueba caligráfica.

Hay que recordar que el subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, manifestó que las notas manuscritas en ese documento se las llevó del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) sobre las 19:45 horas del día de la DANBA, para la gestión del envío de los dos Es Alert.

Ello, precisamente, es lo que demuestra que a esa hora, a las 19:45, ya estaban decididos y autorizados por el CECOPI los textos de los dos Es Alert, así como decidida la solicitud a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a toda la provincia de Valencia.