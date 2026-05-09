Gavira emocionado al grito de «¡VIVA LA GUARDIA CIVIL!» de Abascal: «No pararemos hasta hacer justicia»

Rostros serios y con visible indignación y enfado entre toda la multitud reunida en Marbella a escuchar al candidato de Vox, Manuel Gavira, y al líder de la formación, Santiago Abascal, este viernes. La formación ha dedicado el himno de La muerte no es el finala los dos agentes de la Guardia Civil asesinados en Huelva durante una persecución marítima a una narcolancha y ha responsabilizado directamente a las políticas del Gobierno de la situación que viven las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tras el emotivo homenaje a los dos caídos en acto de servicio, Abascal ha exclamado «¡VIVA LA GUARDIA CIVIL!» y las cámaras han captado el momento en el que Gavira, visiblemente emocionado, no ha podido contener las lágrimas ante la impotencia ante una situación «que no debía haberse producido». El gaditano ha mostrado en este mitin su lado más duro, arremetiendo contra el ministro Fernando Grande-Marlaska y Pedro Sánchez, a quienes ha culpado de sus muertes.

«La Guardia Civil muere, pero nunca se rinde. No vamos a parar hasta que se haga justicia y vamos a hacer que sean los malos los que tengan miedo», ha expresado Gavira. Además, ha señalado que «el miedo cambie de bando» porque «vamos a conseguir tener unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que son los que nos protegen, que estén protegidos cada vez que hagan su trabajo», ha aseverado.

«Hoy han muerto dos compatriotas de la Guardia Civil como consecuencia, una vez más, de la acción del narco y del abandono de las políticas que no les permiten ni defenderse ni defendernos», ha lamentado Abascal. «Jerónimo y Germán tenían que estar entre nosotros. No tenían que estar muertos, no tenían que estar jugándose la vida persiguiendo a unos narcos. Tenían que tener la posibilidad de dar el alto e inmediatamente de atacar a esa embarcación», ha señalado, tras defender que los agentes de la Guardia Civil deberían haber contado con respaldo jurídico y político suficiente para actuar contra las embarcaciones del narcotráfico.

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Por último, Abascal ha cargado contra el candidato del PP, Juanma Moreno, al que ha definido como «un aprendiz de Rajoy», y ha lamentado que, tras años de gobierno del PP en Andalucía, «no haya cambiado nada». Y es que el presidente de Vox ha acusado al Ejecutivo andaluz de mantener «la estructura clientelar del PSOE» después de reprocharle a Moreno Bonilla que no haya plantado cara al Gobierno de Sánchez «ni siquiera» tras tragedias como la de Adamuz.

«A mí me da pena ver al señor Moreno Bonilla convertido en una especie de colaborador, quizá involuntario, de Pedro Sánchez, oponiéndose a la prioridad nacional, negándose a criticar la invasión migratoria y la regularización masiva», ha añadido, a quien ha recordado esta mañana que Moreno fue diputado por Cantabria a llamar a Abascal «un señor de Madrid» que toma decisión en los pactos autonómicos.