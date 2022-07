A sus noventa y seis años y, pese a sus problemas de movilidad, la Reina Isabel intenta seguir al pie del cañón en la medida de sus posibilidades. A pesar de que su agenda se ha reducido de manera importante, ella aprovecha siempre que puede para asistir a algunos actos, sobre todo, si tienen un especial significado. No obstante, tal como se informó hace algunas semanas, ahora son otros royals los que siempre la acompañan a los diferentes actos, para así evitar cancelaciones por contratiempos de última hora.

Aunque no se había confirmado su presencia, la Reina Isabel ha querido estar presente en la ceremonia de entrega de la Cruz de Jorge VI a los jefes del NHS en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, así como a un trabajador de primera línea de cada uno. Un emotivo detalle con el que la monarca quiere distinguir al NHS por su labor en la pandemia. Fue el pasado año cuando se informó de esta distinción, aunque las condecoraciones no han sido entregadas hasta ahora, en una jornada en la que ha estado en compañía del príncipe Carlos.

Vestida con un alegre modelo en estampado floral y muy sonriente, la Reina ha estado en el acto sin bastón, lo que hace pensar en que sus problemas de movilidad han mejorado. La monarca ha conversado animadamente con los galardonados, a los que ha agradecido sus servicios y compromiso en uno de los momentos más críticos que se recuerdan en los últimos años y que ha puesto de relieve la importancia de la sanidad para el bienestar y la estabilidad de la Nación.

Un acto que ha coincidido con la celebración del precumpleaños de Camila Parker Bowles, que disfrutó de una entrañable jornada cargada de momentos emotivos y divertidos. La Duquesa cumple setenta y cinco años en unos días, pero todavía no se ha confirmado cómo va a festejarlo o si habrá algún tipo de acto oficial.

Cuando se anunció que se iba a otorgar esta insignia al personal médico, la Reina quiso apuntar que el galardón “reconoce a todo el personal del NHS, pasado y presente, en todas las disciplinas y en las cuatro naciones”, dijo entonces la monarca, que destacó la labor del Sistema Nacional de Salud a lo largo de más de siete décadas de historia. “Especialmente en los últimos tiempos, ha apoyado a la gente de nuestro país con valentía, compasión y dedicación, demostrando los más altos estándares de servicio público, por lo que tiene nuestro eterno agradecimiento y sincero aprecio”.

La Cruz de Jorge VI es un reconocimiento importante para la soberana, ya que fue constituida por su padre en el año 1940. Esta insignia reconoce las acciones de civiles y militares y es la tercera vez en su historia que se otorga a un organismo colectivo en lugar de a un individuo, después de que se otorgara a los residentes de Malta en 1942 y a la Royal Ulster Constabulary de Irlanda del Norte en 1999. El último destinatario fue Dominic Troulan, que la recibió en el año 2017 por sus acciones durante el ataque terrorista en un centro comercial de 2013 en Nairobi.

🎖 Today we’re at Windsor Castle for a very special Investiture … pic.twitter.com/weQe4SE0dD

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 12, 2022