Un homenaje con tarta incluida: Camilla Parker celebra su precumpleaños sin Carlos ni la Reina

Aunque no será hasta el próximo día 17 de julio cuando Camilla Parker cumpla 75 años, ya son muchas las celebraciones a las que está haciendo frente con motivo de su nueva vuelta al sol. En esta última ocasión, la duquesa de Cornualles ha aprovechado para acudir a una comida en el exclusivo Club Nacional Liberal de Londres, enclave que ha sido testigo de una jornada de lo más especial para la esposa del príncipe Carlos, que ha estado rodeada de algunos grandes rostros británicos.

Por su parte, la revista The Oldie y Gyles Brandreth, exmiembro del Parlamento británico, han ejercido como perfectos anfitriones en una reunión en la que la futura consorte del Reino Unido ha charlado distendidamente con algunos de los invitados, mostrando así su lado más personal y cercano. Como no podía ser de otra manera, Camilla fue recibida calurosamente tanto por el político inglés como por todas las personalidades populares que habían sido citadas en el club social. La bailarina Thelma Ruby, la supermodelo Twiggy o la actriz Maggie Smith fueron algunas de las celebrities que no quisieron perderse la reaparición de la nuera de la Reina Isabel, la cual estaba dispuesta a dar comienzo a las actividades previstas con la mejor de sus sonrisas.

Nada más comenzar el almuerzo, el poeta Roger McGough acaparaba todas las miradas al escribir unos versos dedicados a la duquesa bajo el título La prueba viviente. En este especial reconocimiento, el artista hizo hincapié en la parte positiva de hacerse mayor, otorgando el paso de los años una mayor sabiduría a quien los cumple: “Feliz al fin sabiendo que tú eres la prueba viviente de ti mismo”, finalizaba, dejando entrever que, lejos de ser algo negativo, el hecho de sumar experiencias hace que una persona deje de “obsesionarse con la juventud”.

A special cake for a special birthday… you can read a bit more about it on my NEW BLOG – https://t.co/crW1xVcRVl pic.twitter.com/VebzfHI3yJ — Gyles Brandreth (@GylesB1) July 12, 2022

Unos minutos después le llegaba el turno a la esposa del futuro heredero de la Corona británica, la cual pronunciaba un discurso que no dejaba indiferente a nadie: “Lo primero de todo, me gustaría agradeceros a todos -nuevos y viejos amigos- por estar aquí ayudándome a celebrar mi cumpleaños. Puede que no lo creáis, pero en realidad he intentado mantener oculto el hecho de que voy a cumplir tres cuartos de siglo y, como podéis ver, he fallado estrepitosamente”, comenzaba señalando, para después hacer referencia a la actual monarca británica y a su difunto marido: “La filosofía del duque de Edimburgo era clara: ‘Mira hacia arriba y hacia tu entorno, habla menos, haz más y saca el trabajo adelante’, y eso es precisamente lo que planeo hacer. Él y Su Majestad siempre han sido la viva imagen de lo que verdaderamente significa ‘sacar el trabajo adelante’, independientemente de la edad, y han sido una inspiración para cada uno de los que estamos aquí para hacer lo mismo”, sentenciaba, deshaciéndose en halagos con su familia política.

Precisamente, tanto el marido de Camilla como la Reina Isabel fueron dos de los grandes ausentes a la cita. Y es que, mientras la duquesa de Cornualles tomaba su tarta de precumpleaños, su marido y su suegra eran protagonistas de una audiencia en el Palacio de Windsor en la que la soberana ensalzó el “increíble” lanzamiento de la vacuna de coronavirus, capaz de minimizar los efectos de esta afección casi en su totalidad.