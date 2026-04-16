Las localizaciones del Papa León XIV que colapsarán España: agenda completa con horas y actos

La página web oficial del papa León XIV ha confirmado el itinerario de las actividades del santo Padre en su viaje por España. Además, ya están abiertas las inscripciones para las personas que quieran asistir a los actos confirmados.

El primer acto confirmado se celebrará el mismo día de la llegada del Papa. Será el sábado 6 de junio, a las 20.00 horas en la Plaza de Lima de Madrid y en las zonas aledañas con jóvenes. Antes de ello, realizará un recorrido por la zona saludando a los peregrinos desde el papamóvil. El evento acabará con unas palabras del Papa y la celebración de una Adoración Eucarística.

Al día siguiente, lunes 8 de junio, festividad del Corpus, el Santo Padre presidirá la celebración de la Santa Misa en la Plaza de Cibeles de Madrid. Será a las 9.30 de la mañana.

Viaje de León XIV a Canarias

En la primera de sus etapas en el Archipiélago de Canarias, el Santo Padre celebrará una destacada misa en la isla de Gran Canaria, en el Estadio Gran Canaria, el jueves 11 de junio a las 18.30 horas. En la última jornada de su viaje por España, León XIV presidirá el viernes 12 de junio una Santa Misa en el Puerto de Santa Cruz, en Tenerife. Esto pondrá el colofón a una agenda caracterizada por su intensidad litúrgica y su vocación de encuentro multitudinario.

El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio de 2026, acogiendo la invitación del rey Felipe VI y de la Iglesia en España, siendo el primer papa que visita el país desde hace 15 años. Los coordinadores del viaje estiman que el coste total del evento superará los 15 millones de euros y el despliegue incluye la instalación de más de 50 pantallas gigantes, decenas de kilómetros de vallas y la movilización de 6.000 aseos químicos.