El embajador de Trump en España llega a Madrid y exige reforzar seguridad y defensa

El nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., ha llegado a Madrid este lunes con un mensaje claro: alineamiento total con la política exterior del presidente de Estados Unidos Donald Trump, refuerzo de la defensa común y endurecimiento de la cooperación en materia de fronteras y seguridad. Su llegada a la capital marca el comienzo de una etapa diplomática que Washington presenta como estratégica en plena conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense. El embajador de Donald Trump en España exigirá reforzar seguridad y defensa. Presentará credenciales ante el Rey Felipe VI este miércoles 18 de febrero.

Entre las prioridades que el embajador León ha identificado para su mandato se encuentran la inversión en la defensa común y el objetivo compartido de los aliados de alcanzar el 5% del gasto en defensa, la aceleración de las relaciones comerciales, el fortalecimiento de las fronteras, la lucha contra la delincuencia transnacional y la promoción de los intereses mutuos en América Latina.

«A partir de hoy, mi primer día en el país, me comprometo a ampliar y fortalecer esta relación histórica y, a través de la colaboración, brindar mayor seguridad y prosperidad a nuestros ciudadanos», ha afirmado el embajador León.

León presentará sus cartas credenciales ante el Rey Felipe VI el próximo 18 de febrero, acto que oficializará su mandato como jefe de la misión diplomática en España y Andorra. A su llegada, el embajador ha subrayado que asume el cargo en «uno de los momentos más importantes» de la relación bilateral, reivindicando el papel histórico de España en la independencia de Estados Unidos y apelando a una alianza «que debe fortalecerse frente a los desafíos globales».

El nuevo representante estadounidense no ocultó que su prioridad será aplicar la agenda internacional marcada por la Casa Blanca. Defensa, comercio y seguridad encabezan la hoja de ruta. León defendió la necesidad de que los aliados avancen hacia el objetivo del 5% del gasto en defensa, un mensaje que conecta con las exigencias reiteradas de Washington a los socios europeos. También puso el foco en la lucha contra la delincuencia transnacional, el control fronterizo y la cooperación estratégica en América Latina, región que considera clave para los intereses comunes.

Antes de viajar a Madrid, León juró el cargo ante el secretario de Estado Marco Rubio, quien avaló su perfil como gestor y empresario. Su trayectoria profesional está ligada al sector sanitario como fundador de Leon Medical Centers, Inc., red médica con fuerte implantación en Florida y reconocida por su enfoque en la atención a personas mayores. A ello suma inversiones inmobiliarias y una intensa actividad filantrópica en salud, educación y servicios sociales.

El embajador quiso remarcar además su vínculo personal con España, país que —según explicó— forma parte de la historia familiar tanto suya como de su esposa. Asegura iniciar esta etapa con «profundo respeto» por la cultura y el idioma, pero con una misión política muy definida: ampliar la cooperación bilateral y traducirla en seguridad y prosperidad para ambos países.

Con un tono firme y marcadamente político, su llegada anticipa una embajada más activa en cuestiones estratégicas y de defensa. Washington deja claro que considera a España uno de sus aliados centrales en Europa y que espera resultados concretos en esta nueva fase de la relación. León, por su parte, promete continuidad con la tradición diplomática… pero con el sello inequívoco de la agenda Trump.