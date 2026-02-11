El nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, llegará a Madrid con el objetivo de mediar en la batalla abierta entre General Dynamics e Indra a cuenta de los millonarios contratos de artillería militar adjudicados por el Gobierno y, además, con el mandato de presionar al Ejecutivo para intentar que eleve hasta el 5% del PIB su gasto en defensa en el marco de los compromisos con la OTAN.

De esta forma, se observa un nuevo movimiento por parte de General Dynamics para conseguir ventaja en su batalla por los contratos que mantiene con Indra. De hecho, una de las estrategias que está llevando a cabo la empresa estadounidense que tiene la filial Santa Bárbara en España a través del exasesor del presidente del Gobierno, Iván Redondo, que se ha vuelto a acercar a Sánchez. En concreto, Iván Redondo lleva meses liderando la batalla contra los Escribano (tanto Ángel como Javier) porque considera que los Programas Especiales de Modernización, dotados con miles de millones, se le han entregado a Indra y Escribano. Moncloa aprovecha ahora esa sinergia para intentar que la SEPI no pierda el control accionarial de Indra en favor de otros accionistas.

Desde GDELS – filial europea de General Dynamics-, Redondo ha liderado una estrategia de comunicación que cuestiona abiertamente el reparto de los PEM y la creciente influencia de EM&E y de Indra. El mensaje es que se ha producido una concentración excesiva de poder industrial y contractual en torno a un mismo núcleo empresarial y se ha dejado de lado a otros más pequeños (aunque se ha hecho por razones estratégicas tanto para España como para Europa).

Defenderá los derechos de General Dynamics

Por tanto, la llegada del nuevo embajador de EEUU en España sumará más presión a los intereses de Indra, ya que a la vez de defender los intereses de General Dynamics, presionará al Gobierno para aumentar el gasto en defensa.

Se prevé que León llegue a Madrid el próximo domingo, mientras que el 17 de febrero se reunirá con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y el 18 de febrero presentará sus credenciales ante el Rey Felipe VI.

También se espera que el empresario de origen cubano -de 82 años– mantenga un encuentro la semana que viene con «la primera órbita de los intereses estadounidenses en España», es decir, con las empresas de Estados Unidos en el país, tal y como dictan las costumbres y los protocolos asociados a la llegada de un nuevo embajador.

De hecho, entre las empresas que están invitadas a esa recepción se encuentra General Dynamics, compañía estadounidense que, a través de su filial europea -General Dynamics European Land Systems– es la propietaria de Santa Bárbara Sistemas en España.

«No puede chocar con los intereses de Estados Unidos»

León aterrizará en Madrid con dos mandatos claros: conseguir que España se comprometa a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB y mediar en las desavenencias entre Indra y General Dynamics.

En cuanto al primer asunto, durante su comparecencia ante la comisión de Exteriores del Senado estadounidense a mediados del pasado octubre, León aseguró que trabajará para «revertir» el «gran error» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de negarse a destinar el 5% del PIB en gasto militar, a pesar de lo acordado en la cumbre de líderes de la OTAN a finales de junio de 2025 en La Haya.

En cuanto a la situación entre Indra y General Dynamics, el argumentario del empresario de origen cubano se basa en que «el mandato europeo de reforzar sus capacidades nacionales no puede chocar con los intereses de Estados Unidos», relatan las fuentes consultadas.