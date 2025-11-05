Bernabé sigue a Sánchez: desliza que no asistirá a la comisión de la DANA en las Cortes Valencianas

Mientras los partidos que sustentan al Gobierno de España quieren al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante la comisión de investigación del Congreso sobre la riada, el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechaza que su propio presidente y tres de sus ministros acudan a la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas. La última en manifestar esta misma posición ha sido la propia delegada de Sánchez en la Comunidad Valenciana, la también socialista Pilar Bernabé. Preguntada acerca de si ella iba a ir a esa comisión de investigación, a la que también está llamada, Bernabé ha manifestado que «Ya saben ustedes que los miembros del Gobierno rendimos cuentas en el Congreso y en el Senado. En las Cortes Generales».

El caso de Pilar Bernabé en relación con la DANA es significativo. Ha criticado a medio Gobierno valenciano por su actuación en la riada allá dónde le han preguntado. Pero, ya ha deslizado que no irá a la sede parlamentaria donde, precisamente tendría la oportunidad de relatar tranquilamente lo que piensa acerca de esas cuestiones. Y, también, le preguntarían al respecto de los criticados por ella. Y de ella misma, ese día.

Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero están llamados a declarar ante la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas este 11 de noviembre. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ya ha deslizado este martes tras el Consejo de Ministros que no asistirán, porque la ley no les obliga.

No está en el mismo grupo en la actualidad, pero también ha sido llamada a esa comisión y tampoco asistirá, en principio, Teresa Ribera. El 29 de octubre de 2024, Teresa Ribera era ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ahora, es vicepresidenta primera y comisaria de la Competencia de la Comisión Europea. Un cargo que ostenta desde el 1 de diciembre de 2024. Apenas un mes después de la tragedia. Nunca ha vuelto a Valencia desde antes de la DANA.

El Gobierno de Pedro Sánchez también ha negado a la comisión de investigación en las Cortes Valencianas los denominados papeles de la DANA. Es decir, los documentos que obran en su poder en relación a la tragedia del 29 de octubre de 2024.

Tampoco, han ido ni irán, a tenor de la situación, los responsables de agencias u organismos dependientes del Estado, los funcionarios de los mismos y de las empresas relacionadas con el Gobierno. Frente a ello, fuentes de la citada comisión han manifestado que «no tenemos capacidad ni posibilidad de sancionar su ausencia, pero sí de denunciar la falta de ética».