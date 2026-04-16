María Guardiola y Óscar Fernández celebran el acuerdo para gobernar Extremadura: «Habrá 4 años de estabilidad»

María Guardiola y Óscar Fernández confirman un acuerdo de gobierno para Extremadura: «Habrá cuatro años de estabilidad», ha asegurado la presidenta en funciones de la Junta, que ha atendido a los medios justo a Fernández.

Según han anunciado ante los medios, el acuerdo consta de 61 puntos y 74 medidas y representa «a más del 60% del arco parlamentario», ha recordado Guardiola. Para Fernández, con este pacto entre las formaciones, «Extremadura ha salido ganando».

Ambos líderes han confirmado la información adelantada por OKDIARIO. El acuerdo establece que la representación de Vox es equivalente a su fuerza en la cámara autonómica. Con este acuerdo, Vox logra no solo entrar en el ejecutivo autonómico, sino que un dz que le correspondía nombrar al PP será de Vox. En la misma comparecencia, Fernández ha confirmado que será Ángel Pelayo.

La presidenta del PP extremeño ha agradecido el acercamiento de posturas y ha asegurado que el futuro ejecutivo impulsará el modelo de comunidad que empezó a ser Extremadura en la anterior legislatura: «Ya no somos una región resignada, Extremadura es una región que tiene hambre», ha dicho ilusionada.

Fernández también ha tenido palabras de agradecimiento a los equipos negociadores y al PP de Extremadura. Un agradecimiento que ha extendido tanto a la dirección de Vox como a Santiago Abascal en particular: «Agradezco la predisposición del PP de Extremadura para limar las asperezas y por trabajar por tener el mejor gobierno que se podía tener»., ha matizado.

El representante de Vox, ante las preguntas de los periodistas, ha señalado que la principal tarea de la consejería de desregulación será «acabar con todas las trabas burocráticas que le complican día a día la vida a los extremeños».

María Guardiola ha confirmado en su intervención ante los medios que el texto definitivo «se lo haremos llegar (a los medios de comunicación) cuanto antes» y ha reconocido que la comunicación de acuerdo ha sido inmediata en cuanto se ha producido y que por eso «aún lo están maquetando», ha señalado la popular.

El viernes pasado: un día clave

El viernes, el acuerdo estaba prácticamente cerrado, tras más de seis horas de reunión en Mérida. En aquel encuentro «se confirmaron los avances y se detalló el documento programático con un elevado grado de concreción». Sin embargo, «quedaron algunos puntos pendientes» que en las últimas horas se han cerrado a través del «intercambio de documentación entre los equipos negociadores».

Confirman desde Génova que «una vez cerradas las cuestiones programáticas, las direcciones autonómicas de ambos partidos han formalizado un acuerdo para la formalización de un Gobierno en Extremadura»

Desde el equipo de Feijóo insisten en que «la presidenta Guardiola ha contado con total autonomía para negociar la configuración de su Ejecutivo. El número de cargos y el nombre de las personas que habrán de ocuparlos nunca fue motivo de negociación por parte de los negociadores de la Dirección Nacional del Partido Popular» y adelantan que «tampoco participarán en estas cuestiones en el resto de negociaciones abiertas en Aragón y Castilla y León».

Sobre el acuerdo, no ocultan su satisfacción de «haber ayudado a desbloquear una situación que hace dos meses apuntaba hacia unas nuevas elecciones y que ahora ha cristalizado en un acuerdo de Gobierno para cuatro años».

Además, la dirección nacional también ha confirmado que «en los últimos días hemos avanzado de manera significativa en las negociaciones en Aragón, donde somos optimistas y donde esperamos alcanzar un acuerdo igual de satisfactorio en los próximos días».