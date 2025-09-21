Buenas noticias para los amantes del queso sano: es de Mercadona y lo recomienda un experto en nutrición

El queso tiene un papel casi fijo en muchas mesas de nuestro país. Lo mismo lo podemos disfrutar en una tapa improvisada, que en una ensalada o en una simple rebanada de pan. Sin que nadie lo dude, es uno de esos alimentos que siempre se cuelan en la cesta de la compra porque, al final, combina con todo y gusta a la mayoría. Sin embargo, debemos saber elegir entre los mejores y si deseas acertar, nada como seguir los consejos de un nutricionista que ha desvelado cuál es el queso más sano de Mercadona.

Cuando vamos a un supermercado como Mercadona, es sorprendente la gran cantidad de quesos que podemos encontrar. Y si bien todos son recomendables por su calidad, hay uno que destaca de forma especial. Un queso por el que se decanta Fran Susín, un famoso nutricionista que muchos siguen en redes y que puede que te sorprenda. Y es que no es un queso de esas marcas de toda la vida, sino un producto sencillo y económico que destaca, según explica, por la limpieza de sus ingredientes y su perfil nutricional. Toma nota porque te desvelamos a qué queso se refiere Susín, cuáles son todas sus propiedades y el porqué de su recomendación.

El queso de Mercadona que recomienda un experto en nutrición

De entre los muchos quesos en los supermercados, el queso en tarrina para untar es uno de los más vendidos. El porqué, lo entendemos. Se puede guardar en la nevera y tenerlo a mano para untar en el pan cuando queremos un bocado o una cena rápida. Además, admiten de todo: un poco de salmón, un embutido ligero o incluso solos, tal cual. Pero lo que pocos cuentan es que estos quesos no siempre son tan buenos como parecen. Muchos llevan aditivos para mantener esa textura perfecta y eso, según los expertos, no es precisamente lo mejor para el organismo.

El nutricionista Fran Susín lo ha dejado claro en uno de sus vídeos: algunos quesos para untar que son de marcas reconocidas están cargados de carragenanos, un aditivo que genera debate en la comunidad científica. Aunque las autoridades sanitarias han limitado su uso, las dudas siguen sobre la mesa. Y lo mismo ocurre con otros aditivos y estabilizantes que, aunque legalmente permitidos, restan calidad a un producto que podría ser mucho más sencillo y saludable.

El queso ricotta de Mercadona, la opción más recomendable

Frente a estas versiones cargadas de añadidos, el experto ha dado a conocer una alternativa que destaca por su sencillez: el queso ricotta mezcla Hacendado. Se vende en tarrinas de 200 gramos y su precio ronda los 1,80 euros, lo que lo convierte en una opción asequible. La clave, según el nutricionista, está en la lista de ingredientes: suero de leche pasteurizada de vaca y cabra, además de nata. Nada más. Sin conservantes, sin estabilizantes y sin espesantes innecesarios.

A nivel nutricional, la recomendación también tiene sentido. Este ricotta aporta 179 calorías por cada 100 gramos, con 14 gramos de grasa, lo que lo convierte en un queso fresco moderado en calorías y más ligero que otras opciones del mercado. Para quienes buscan un alimento saludable, saciante y fácil de incorporar en el día a día, se trata de una elección que marca la diferencia.

Qué es el queso ricotta y por qué destaca

El ricotta no es un queso cualquiera. Aunque suene exótico, en realidad tiene un origen muy humilde: se elabora a partir del suero que sobra cuando se fabrican otros quesos. Ese líquido, que normalmente se desecharía, se recocina y de ahí viene su nombre en italiano. El resultado es un producto con una textura ligera, un poco granulosa, que no se parece ni al queso fresco típico ni al curado fuerte. Su sabor es suave, con un punto dulzón, lo que hace que funcione igual de bien en una tostada con tomate que en un postre casero.

Lo interesante es que al no ser un queso curado tiene menos lactosa, lo que facilita la digestión. Eso lo convierte en un buen aliado para quienes suelen notar pesadez con otros lácteos pero no quieren renunciar al queso. Y además es bastante versátil: lo encuentras en lasañas, en rellenos de pasta, en ensaladas veraniegas e incluso en tartas ligeras.

Y claro, a todo eso se suman sus beneficios. No solo hablamos de sabor, también de nutrición. El ricotta aporta proteínas de calidad, esenciales para mantener los músculos y reparar tejidos, es una fuente interesante de calcio para cuidar huesos y dientes, y encima tiene menos grasa que la mayoría de quesos que solemos comprar por costumbre.

Y no sólo eso, este queso tiene un elevado aporte de vitaminas y minerales: destacando las vitaminas del grupo B y minerales como fósforo y zinc.

En definitiva, la recomendación del queso ricotta de Mercadona que hace este nutricionista es, en el fondo, un recordatorio de algo básico: muchas veces lo más saludable es también lo más simple. Así que frente a productos cargados de aditivos, esta opción demuestra que se puede disfrutar del queso en una versión ligera, natural y asequible.