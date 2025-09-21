Está entre los 10 mejores del mundo y está en Madrid: el restaurante que conquista a los adictos a la pizza de verdad

Madrid puede presumir de tener muchas cosas: museos de primera, barrios con personalidad propia, mercados que son un festín para los sentidos, y como no, infinidad de restaurantes entre los que destaca uno que puede presumir de ser el mejor de España en su especialidad: la pizza, pero también segundo mejor de Europa y atención, octavo mejor del mundo. En pleno barrio de Salamanca se esconde este rincón italiano que ha conseguido enamorar a críticos y comensales por igual, hasta el punto de entrar en el prestigioso ranking internacional 50 Top Pizza. Así es Baldoria, el restaurante italiano de Madrid en el que sí o sí, vas a comer la mejor pizza.

La propuesta de Baldoria es algo que te llega a los sentidos. De hecho, comer una de sus pizzas es como hacer un viaje sensorial a la Italia más mediterránea, donde cada detalle importa y donde este famoso plato se convierte en un arte. Lo curioso es que, pese a estar en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, mantiene esa calidez de las trattorias auténticas, con un ambiente cuidado y cercano que invita a quedarse. El ascenso meteórico de Baldoria en este ranking no es casual. El año pasado ocupaba el puesto 26 y ahora, en 2025, ha subido hasta el número 8, consolidándose como la pizzería de referencia no solo en España, sino en Europa. Compartiendo protagonismo con otros nombres de peso, como Sartoria Panetieri de Barcelona (que también aparece en la lista), Baldoria demuestra que la pizza de verdad, la que respeta tiempos, técnicas y raíces, puede conquistar al mundo desde Madrid.

La mejor pizza de Madrid está en Baldoria

Baldoria no es un restaurante más dentro de la moda por la comida italiana que vive la capital. Se trata de un proyecto de Ciro Cristiano, que ya cuenta con otros locales como Beata Pasta en Bilbao y Princesa. En Madrid, en la calle José Ortega y Gasset 100, ha levantado un espacio inspirado en las islas del Mediterráneo, con un aire rústico y acogedor que transporta al comensal sin necesidad de salir de la capital.

El concepto es claro: productos de temporada, elaboraciones cuidadas y una materia prima que llega directamente de Italia para garantizar autenticidad. En su propia web lo resumen como un lugar basado en el origen y el disfrute, y esa filosofía se percibe tanto en el ambiente como en la carta. El resultado es un espacio que combina el carácter del sur italiano con la sofisticación que pide el barrio de Salamanca.

Las pizzas de Baldoria: tradición, técnica y ligereza

La clave del éxito está en sus pizzas. No es exagerado decir que en Baldoria la masa se trata como una joya. Se elabora en el propio restaurante con harina italiana, biga como prefermento y un proceso de hidratación y fermentación que dura 48 horas. Este tiempo de reposo permite obtener una base ligera, digestiva y con ese equilibrio perfecto entre elasticidad y sabor.

Una vez lista, la masa pasa al horno Acunto, traído directamente de Nápoles y considerado el más tradicional para este tipo de elaboración. La temperatura llega hasta los 420 grados, lo que permite cocer cada pizza en apenas 80 segundos. El resultado: una base fina, crujiente y con bordes que conservan la esponjosidad justa.

El recetario es dinámico, ya que se adapta a los productos de temporada, pero hay propuestas que se han convertido en imprescindibles. Entre ellas la clásica Margherita, con mozzarella fior di latte, tomate San Marzano y albahaca fresca; la sorprendente Bufala Fest, que combina mozzarella de Búfala DOP, tomatitos confitados, pesto de albahaca y un toque cítrico de limón; y la espectacular Burrata Tartufo, una oda a la trufa negra de Abruzzo con burrata de Puglia, ricota, setas y cebollino.

View this post on Instagram A post shared by Baldoria (@baldoria.madrid)

Precios y experiencia gastronómica

El precio medio por comensal ronda los 30 euros, lo que convierte la experiencia en algo accesible para quienes buscan probar una de las mejores pizzas del mundo sin necesidad de viajar a Italia. Baldoria demuestra que la excelencia no está reñida con la cercanía, y su éxito internacional lo confirma.

Más allá de las pizzas, la carta ofrece entrantes, ensaladas y algunos postres italianos que completan la experiencia. Pero la verdadera protagonista, la que lleva a clientes habituales y curiosos a llenar mesas noche tras noche, es como no, la pizza.

Un referente mundial desde Madrid

Que un restaurante madrileño se haya colado en el top 10 mundial no es un detalle menor. Habla del momento que vive la gastronomía española, capaz de competir en terreno internacional incluso en categorías tan exigentes como la pizza napolitana. Baldoria ha conseguido poner a Madrid en el mapa pizzero y lo hace desde un enfoque sin artificios, priorizando la calidad y el respeto por el producto.

En definitiva, este rincón del barrio de Salamanca es mucho más que un restaurante: es un homenaje a la gastronomía italiana y como esta conquista paladares en cualquier parte del mundo. ¿A qué esperas? Si vives o pasas por Madrid y lo tuyo es la pizza auténtica, Baldoria es una visita obligada.