En este restaurante con una estrella Michelín puedes comer por menos de 50 euros y está en un pueblo de Madrid que te sorprenderá

Por menos de 50 euros vas a poder comer en un restaurante con una estrella Michelin, algo que parecía imposible, es una realidad en este pueblo de Madrid que te sorprenderá por completo. Estamos ante una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que nos afectarán de lleno, en estos días en los que quizás nos apetece salir de casa para comer bien. Nada mejor que hacerlo en este punto del país. Podemos degustar un increíble menú por mucho menos de lo que parece.

Es importante comer bien, como también lo es, intentar probar sabores nuevos que nos sumerjan en lo mejor de una serie de ingredientes que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Son tiempos de ver esta estrella Michelín que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Este pueblo de Madrid es ideal si no queremos viajar lejos y nos apetece un buen menú para una jornada de celebración o simplemente para probar platos con estrella Michelín.

Por menos de 50 euros y en un pueblo de Madrid

Madrid se prepara para descubrirnos un pueblo que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a esas necesidades, de sumergirnos de lleno en un pueblo con una gastronomía que impresiona. No a todo el mundo le dan una estrella Michelin, sólo a los mejores.

Por lo que, tenemos por delante a una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia importante. De la mano de algunos ingredientes que serán fundamentales, descubriremos lo mejor de una situación cambiante que puede acabar siendo lo que mejor se adaptará en estos días.

Es hora de apostar claramente por una serie de novedades que pueden acabar marcando una diferencia importante en estos días en los que deberemos empezar a ver todo lo que sucede en este pueblo de Madrid que tiene una gran fama por lo que nos ofrece.

Salir de casa, desconectar un poco de todo lo que nos rodea, relajarnos y tranquilizarnos, ante un cambio de tendencia que puede ser esencial. Será el momento de poner sobre la mesa algunas situaciones que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Este restaurante con estrella Michelin nos hará descubrir este increíble pueblo

Este pueblo de Madrid es uno de los lugares que deberemos visitar, en especial, si tenemos en cuenta que tiene un restaurante de esos que impresionan. No es casualidad que tenga una estrella Michelin, la calidad y la manera de elaborar sus platos le hacen merecedor de este premio.

Tal y como se presenta este restaurante en la Guía Michelin: «Cuando decimos que Chirón es una de las mejores opciones para comer a las afueras de Madrid no hablamos en balde, pues este negocio familiar se halla… ¡a solo 25 km de la capital!

El chef Iván Muñoz, que trabaja junto a su hermano Raúl (sumiller), apuesta por la gastronomía madrileña, defendiendo que las raíces castizas no están reñidas con el hecho de ofrecer una cocina moderna y creativa. Encontrará unos interesantísimos menús, con toques manchegos, en los que se nos invita a una ruta por las vegas del Tajo, del Jarama o del Tajuña. ¿Curiosidades? La pasión del chef por el terruño y los productos de proximidad no resta un ápice de su capacidad para reinterpretar otros sabores, lo que le llevó a ganar, en 2020, el Concurso Internacional de Cocina Creativa de la Gamba Roja de Dénia».

Desde la web del propio restaurante nos descubren su forma de trabajar: «¿Cómo definir la cocina de Madrid? ¿Cómo resolver esa ecuación en una comarca que no tiene una gastronomía secularmente enraizada y que históricamente se ha alimentado alegremente de culturas ajenas? Difícil, muy difícil, pero por llamarla de algún modo la podríamos adjetivar como mesetaria, dando por descontado que Madrid pertenece a la meseta, igual que Castilla y León y Castilla-La Mancha. Ahí, en esa identidad propia donde se mezclan la despensa castellana y las recetas de los cuatro puntos cardinales está el sello de la cocina madrileña, que tal vez no goce de las mismas raíces que tienen otras comunidades, pero que sí tiene una gran ‘capacidad de integración’ como consecuencia de haber acogido y hecho como suyas las cocinas y culturas de todo el mundo. Para hablar de la cocina madrileña, de «nuestra» cocina, nos vamos a basar en tres pilares básicos:

«Platos típicos» (el recetario tradicional).

«El viaje» (la influencia con las demás cocinas del mundo)

«El producto» (si nace en Madrid es de Madrid).

En este menú que presentamos vamos a realizar ‘un viaje por Madrid’, o mejor aún, una ‘Ruta por Las Vegas’, por sus ríos Tajo, Tajuña y Jarama que transcurren a lo largo del territorio. Una fauna de la que conseguiremos la materia prima.

Partimos, pues, de nuestras raíces, para ofrecer un menú que nace del recetario tradicional para concluir con los nuevos sabores del terruño con influencias manchegas y del mundo. Un menú que te traslada a los sabores de antaño. De una cocina próxima, pero actual, de plantas y animales tan próximos a nosotros dispuesta a asomarse a nuestra cocina, a nuestro pequeño mundo».