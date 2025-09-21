Mejor que en Italia: la pasta por menos de 2 euros de Mercadona que llevan años pidiendo los amantes del jamón

Si eres amante de la pasta italiana seguro que conocerás los platos que Mercadona ofrece a este respecto. De hecho, en su sección de platos cocinados, o Listos para Llevar, destaca por ejemplo la lasaña, pero no es el único. De hecho en sus neveras puedes encontrar ahora el mejor plato italiano que muchos esperaban con ganas, por un precio que es inferior a los dos euros y que es del todo recomendable no sólo para amantes de la pasta, sino también para amantes del jamón.

Se trata de los ravioli de jamón serrano y queso Hacendado, una de esas propuestas que parecen discretas a primera vista, pero que terminan conquistando. El motivo es fácil de entender: combinan la esencia de la pasta italiana con un toque muy nuestro, el jamón serrano, y lo hacen a un precio que resulta difícil de creer. El envase trae 250 gramos, suficiente para una ración generosa para una persona o para compartir en un plato más ligero, y cuesta en torno a 1,90 euros. Un precio que sorprende si lo comparamos con otras pastas frescas de supermercado o con lo que supondría pedir un plato parecido en un restaurante italiano. De este modo, y sin que nos los esperemos, Mercadona lo pone fácil: calidad, sabor y rapidez en la preparación, porque en apenas cuatro minutos tienes la comida lista. Toma nota porque seguro que vas a querer probar este nuevo plato italiano de Mercadona. Te ofrecemos todos los detalles, y el porqué de su éxito en la cadena valenciana hasta el punto de agotarse.

La pasta de Mercadona que agotan los amantes del jamón

El gran secreto de estos ravioli está en lo que esconden dentro. El relleno mezcla jamón serrano y queso, dos ingredientes que forman un tándem inconfundible en nuestra gastronomía. El primero aporta intensidad, un punto salado y un aroma inconfundible; el segundo suaviza la mezcla, le da cremosidad y hace que cada bocado resulte equilibrado. No es de extrañar que tantos clientes lo valoren como un acierto, porque consigue un sabor reconocible y, a la vez, distinto de las típicas opciones de ricotta o espinacas que suelen encontrarse en otros rellenos.

Cómo prepararlos en casa en menos de cinco minutos

La facilidad de preparación es otro de los puntos fuertes que tiene esta pasta fresca con jamón. Lo primero que debes saber es que los encuentras en la nevera de Mercadona. No está en la sección o estanterías de pasta seca, ya que son raviolis frescos de modo que debes ir a por ellos a la nevera y cocinarlos como ahora te explicamos. Lo único que tienes que hacer es poner agua a hervir, añadir un poco de sal y echar la pasta sin necesidad de separar las piezas, tal y como indica el envase. En cuatro minutos, los ravioli ya estarán en su punto, con la pasta al dente y el relleno perfectamente caliente. Lo mejor es que admiten mil acompañamientos. Le puedes echar un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un poco de parmesano rallado, o si lo prefieres una salsa casera de tomate o nata. Incluso con un simple sofrito de ajo y aceite resultan espectaculares para acompañar esta pasta.

Un precio que hace que arrase

El coste de 1,90 euros por la bandeja de 250 gramos convierte este producto en una opción muy competitiva. Si lo pensamos, preparar una comida completa por menos de dos euros es algo que cada vez resulta más complicado en cualquier supermercado. Aquí Mercadona juega con una ventaja clara: ofrecer una pasta fresca de calidad, con ingredientes que gustan a casi todo el mundo, y a un precio apto para cualquier bolsillo.

Por qué los clientes lo recomiendan

Muchos consumidores destacan que este producto no sólo es barato y rápido, sino que además está rico de verdad. El sabor a jamón serrano se percibe claramente, sin resultar pesado, y la textura de la pasta es fina, lo que le da un toque más cercano al de una pasta artesana. En redes sociales y foros de compra, son numerosos los comentarios que lo sitúan entre los imprescindibles de Mercadona. De hecho, algunos aseguran que es una de esas recetas que ni en Italia encuentras con este precio.

Una opción práctica para cualquier ocasión

Tener una bandeja de estos ravioli en la nevera puede salvar cualquier comida o cena. Sirven tanto para una comida improvisada entre semana como para sorprender a invitados con un plato que, acompañado de una buena salsa y un vino, parece sacado de un restaurante. Y, lo mejor, es que no requiere esfuerzo ni conocimientos de cocina. Es el tipo de producto pensado para quienes disfrutan de comer bien sin complicarse demasiado.¿Y tú? ¿A qué esperas para probar esta pasta?.