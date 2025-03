No vas a probar nada igual: giro de 180º en el plato precocinado más famoso de Mercadona

Si hay un plato que nunca falla cuando se trata de una comida rápida, deliciosa y reconfortante, esa es la lasaña. Este clásico de la gastronomía italiana ha conquistado los hogares de todo el mundo, y Mercadona ha sabido adaptarlo a la perfección con su versión precocinada. Pero ahora, la cadena valenciana ha dado un paso más allá con una receta que promete revolucionar el sector de los platos preparados: la lasaña de pollo Hacendado. Un giro inesperado que no solo sorprende por su sabor, sino también por su practicidad. Conoce a continuación, el mejor plato precocinado de Mercadona.

La comodidad de los platos preparados es indiscutible. En un mundo donde el tiempo es un recurso escaso, contar con opciones listas en pocos minutos puede marcar la diferencia en el día a día. Sin embargo, muchas veces estas soluciones rápidas sacrifican el sabor o la calidad de los ingredientes. Mercadona ha querido desafiar esta idea con una receta mejorada que pone en valor los ingredientes naturales y el sabor casero, con una combinación que hará que te replantees todo lo que creías saber sobre las lasañas precocinadas. Y es que esta lasaña de pollo Hacendado no es una lasaña cualquiera. Su fórmula consigue el equilibrio perfecto entre una textura cremosa, un gratinado irresistible y un relleno que sorprende con su jugosidad. Todo ello con una preparación tan sencilla que cualquiera puede disfrutar de ella en solo unos minutos. Pero, ¿qué tiene de especial? Vamos a descubrirlo.

El plato precocinado más famoso de Mercadona

Mercadona ha decidido centrarse en la calidad del producto en lo que respecta a este, su mejor plato precocinado. De este modo, podemos decir que desde el primer bocado, destacan aquellos ingredientes que realmente aportan valor a la receta. Esta lasaña no sólo lleva pollo, sino que está acompañada de una selección de ingredientes naturales que potencian su sabor y textura.

El pollo, principal protagonista del relleno, ha sido cocinado para conseguir una jugosidad excepcional. A esto se suma la cremosidad de la nata, el inconfundible toque de la mantequilla y la combinación perfecta de quesos mozzarella, cheddar y emmental, que le dan un gratinado dorado y un sabor envolvente. Además, se ha incorporado cebolla frita y ajo natural, que añaden una profundidad de sabor que recuerda a una lasaña hecha en casa.

La pasta, elaborada con sémola de trigo y huevo, mantiene una textura firme pero suave, permitiendo que cada bocado se funda con la cremosidad de la bechamel, hecha con leche, harina de trigo y especias seleccionadas. Este conjunto de ingredientes convierte a la lasaña en un plato digno de cualquier restaurante italiano.

Fácil, rápida y sin complicaciones

Uno de los puntos fuertes de esta lasaña es su facilidad de preparación. En sólo 3 o 4 minutos en el microondas, está lista para disfrutar, sin necesidad de encender el horno o esperar largos tiempos de cocinado. Simplemente tienes que retirar el film, se introduce en el microondas y, en pocos minutos, el queso gratinado y el relleno jugoso están listos para conquistar el paladar.

A esto se suma su envase en atmósfera protectora, que garantiza una conservación óptima y mantiene su frescura sin necesidad de aditivos innecesarios. Esto hace que sea una opción ideal tanto para quienes buscan una comida rápida como para aquellos que desean disfrutar de un plato completo sin complicaciones.

Precio accesible para un placer irresistible

La calidad no siempre está reñida con el precio, y esta lasaña de Mercadona es el mejor ejemplo de ello. Con un coste de 3 euros para una bandeja de 350 gramos, se convierte en una opción asequible para cualquier ocasión. Ya sea para una cena improvisada, un almuerzo rápido o incluso para esos días en los que simplemente no apetece cocinar, esta lasaña es una solución práctica y deliciosa sin afectar al bolsillo.

¿Merece la pena probarla?

Si eres amante de la lasaña y buscas una opción rápida sin renunciar al sabor, la respuesta es sí. Mercadona ha conseguido ofrecer un plato precocinado que no sólo destaca por su sabor y textura, sino también por su comodidad y precio. Con ingredientes naturales bien seleccionados y un equilibrio perfecto entre cremosidad y gratinado, esta lasaña de pollo se perfila como el nuevo imprescindible en la sección de refrigerados que muchos ya han probado, y comentan en redes sociales, que es algo que no podemos dejar escapar.

De este modo, el giro de 180º en el concepto de lasañas precocinadas de supermercado está aquí, y todo apunta a que va a cambiar la forma en la que vemos este tipo de platos. Si todavía no la has probado, es el momento de darle una oportunidad. Puede que, después de hacerlo, no quieras volver a ninguna otra. Además, en apenas tres minutos tendrás un plato que es por otro lado, de los mejores de la gastronomía italiana.