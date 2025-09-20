Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Fritz en la Laver Cup 2025: dónde ver el partido gratis en vivo y en directo por TV

Carlos Alcaraz jugará su segundo partido en la Laver Cup 2025 y lo hará enfrentándose a Taylor Fritz en el Chase Center de San Francisco. El murciano debutó con victoria en un partido de dobles y ahora espera poder darle algún puntito más a una Europa que es claramente favorita para llevarse el trofeo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este apasionante encuentro que juega Carlitos.

Cuándo juega Carlos Alcaraz el partido contra Taylor Fritz en la Laver Cup 2025

Carlos Alcaraz arrancó con victoria en esta Laver Cup 2025 en el bando europeo, que se está enfrentando al resto del mundo en esta competición que creó Roger Federer y que reúne a algunos de los mejores tenistas del planeta. El murciano se estrenó en dobles junto a Jakub Mensik, enfrentándose a Alex Michelsen y Taylor Fritz, a los que superaron por 7-6 y 6-4, dándole un puntito a su continente. Ahora, su próximo rival vuelve a ser Fritz, pero esta vez en un encuentro individual y que promete ser uno de los más interesantes de la segunda jornada, en la que cada choque otorga dos puntitos.

Esta Laver Cup 2025 comenzó este pasado viernes y terminará el domingo 21 de septiembre, aunque realmente, por el cambio horario, acabará el lunes 22 en España. En esta competición se repartió un punto por cada victoria en la primera jornada, mientras que en esta segunda fecha se otorgará dos unidades por cada triunfo. Finalmente, el día del colofón final se repartirán tres puntitos por victoria y hay que recordar que el campeón será el que consiga alcanzar en primer lugar los 13 puntos en estos partidos en los que se juegan a dos sets.

La organización ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Fritz de la segunda jornada de la Laver Cup 2025, en España, para esta madrugada del sábado 20 al domingo 21 de septiembre. El encuentro, que se disputa en el Chase Center de San Francisco, está programado para las 4:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Horario del partido de Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025

El año 2025 ha sido bastante exitoso para Carlos Alcaraz, ya que hay que recordar que ha ganado bastantes títulos. El de El Palmar se coronó en Róterdam, Queen’s, en los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati y se llevó dos Grand Slam: Roland Garros y el US Open. Eso sí, en su recuerdo todavía está el haber caído en cuartos en el Open de Australia contra Djokovic, en semifinales de Indian Wells, en su debut en Miami y las finales perdidas en Wimbledon y en el Trofeo Conde de Godó.

Alexander Zverev – Álex de Miñaur. Sábado 20 de septiembre a las 23:00 horas.

Holger Rune – Francisco Cerúndolo. Sábado 20 de septiembre no antes de las 23:10 horas.

Carlos Alcaraz – Taylor Fritz. Domingo 21 de septiembre a las 4:00 horas.

Casper Ruud y Holger Rune contra Alex Michelsen y Álex de Miñaur. Domingo 21 de septiembre no antes de las 5:10 horas.

Dónde ver en directo el partido de Carlos Alcaraz gratis por TV y online en vivo

Eurosport fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se jueguen en el Chase Center en este torneo fundado por Roger Federer. Este partido Carlos Alcaraz – Fritz de la segunda jornada de la Laver Cup 2025 se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Eurosport tiene disponible en diferentes plataformas como Movistar+. Generalmente viene incluido en el paquete básico, pero en algunas ocasiones puede ser de pago o si se contrata de manera individual.

Además, todos aquellos seguidores de este deporte y aficionados que siguen fielmente al de El Palmar también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el partido Carlos Alcaraz – Taylor Fritz de la segunda jornada de la Laver Cup 2025 mediante la aplicación que tiene Eurosport. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero habrá que estar suscrito a ella. En cambio, si se tiene alguna plataforma que incluye este canal también puede servir dicha aplicación para verlo de esta manera.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda diariamente en esta Laver Cup 2025 que se está celebrando en San Francisco, más concretamente en el Chase Center. Una vez acabe este Carlos Alcaraz – Taylor Fritz de la segunda jornada publicaremos la crónica y posteriormente las reacciones relevantes que se produzcan en Estados Unidos.

Dónde escuchar por radio el partido de Carlos Alcaraz contra Fritz en la Laver Cup 2025

Hay que tener en cuenta que todos aquellos aficionados que quieran seguir todo lo que suceda en esta frenética Laver Cup 2025 que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Taylor Fritz de la segunda jornada podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con el Chase Center para contar todo lo que esté ocurriendo en el partido del murciano.