Está en España y parece de cuento: el pueblo del País Vasco con un castillo que tienes que visitar una vez en la vida

En la provincia de Vizcaya, a sólo 20 kilómetros de Bilbao, se encuentra el Castillo de Butrón, una fortaleza rodeada de bosques que, con sus torres altas, almenas y piedra gris, recuerda a los castillos bávaros. Su origen se remonta al siglo XI, cuando la familia Butrón construyó una torre defensiva. El aspecto actual, sin embargo, corresponde a una reforma realizada por el arquitecto Francisco de Cubas, marqués de Cubas, en el siglo XIX, que decidió transformarlo en un castillo romántico al estilo centroeuropeo.

En 2024, comenzaron las obras de restauración del Castillo de Butrón, y se prevé que finalicen en la primavera de 2026. La intervención, de carácter privado y dirigida por la arquitecta Verónica Quintanilla Crespo, busca atajar los problemas derivados de la humedad y las filtraciones de agua que han provocado manchas, algas y vegetación en la fachada. «Para parar la entrada del agua estamos levantando todos los suelos de piedra de las plataformas horizontales. Se numeran, se desmontan y colocamos láminas impermeabilizantes debajo» señala la experta. Los trabajos abarcan unos 7.000 metros cuadrados de superficie y se realizan piedra a piedra, retirando, numerando y recolocando cada elemento después de su limpieza y reparación.

Castillo de Butrón

#gatika #butron #castillo #Bilbao #vitoriagasteiz #donosti #españa #turismoeuskadi #turismo #castillodebutron ♬ Vladimir’s Theme – Dean Valentine @gukgreen ⬇️CASTILLO DE BUTRON⬇️ 📍GATIKA, BIZKAIA, PAIS VASCO El castillo de Butrón (en euskera Butroe o Butroeko gaztelua) es una fortaleza gótica de origen medieval, declarada Patrimonio Histórico, en el término municipal de Gatica, en la provincia de Vizcaya (Euskal Herria). Se enclava en el centro de una finca arbolada, en un paraje aislado aunque no muy lejos de Bilbao y próximo a poblaciones como Sopelana, Urdúliz, Plencia, Munguía, Maruri y Lauquíniz 🥰 El edificio original, una casa-torre medieval del linaje Butrón, fue remodelado en el siglo XIX por el marqués de Cubas. Inspirado en los castillos bávaros del siglo XIX, el castillo actual combina diversas referencias arquitectónicas. Su diseño prioriza la estética sobre la funcionalidad, siendo incómodo como vivienda💪 ⚠️En pocos días se empieza la reforma de su fachada, quedando sin poder visitarse durante 2 años⚠️ ________________________________________________ #bizkaia

«El castillo de Butrón nos traslada a la Edad Media, a las guerras banderizas entre diferentes bandos. Está situado en Gatika, a medio camino entre Bilbao y San Juan de Gaztelugatxe sobre una colina, encima de unas rocas, y rodeado de un bosque centenario. Durante más de trescientos años, desde el siglo XVI, el castillo fue escenario de continuas y cruentas luchas entre dos bandos de nobleza de Bizkaia. Los señores de Butrón, refugiados en el castillo, ejercían su poder en torno al territorio. Pero Butron no siempre fue un castillo, a mediados del siglo XIII la residencia de los Butrón era una casa-torre, y fue en el siguiente siglo cuando el V Señor de Butrón lo transformó en castillo. Cuando se acaban las cruentas luchas entre bandos, a principios del siglo XVI, queda abandonado y se va deteriorando, hasta que a finales del siglo XIX es restaurado adquiriendo la forma actual. El encargado del proyecto fue el arquitecto Francisco de Cubas, que en 1878, lo reconstruyó siguiendo los criterios imperantes en aquella época sobre los castillos principales de Europa», señala Euskadi Turismo.

El origen del castillo se remonta a la Edad Media, cuando en el siglo XIII se construyó como una casa torre defensiva de la familia Butrón, uno de los linajes más poderosos de Vizcaya. El castillo que hoy contemplamos, sin embargo, poco tiene que ver con aquella casa torre medieval. A finales del siglo XIX, el marqués de Cubas, Francisco de Cubas y González-Montes, arquitecto y aristócrata, decidió transformar las ruinas de la fortaleza en un castillo romántico al estilo centroeuropeo.

Fue entonces cuando el Castillo de Butrón adoptó su aspecto actual: torres circulares coronadas por chapiteles cónicos, ventanales ojivales, balcones de piedra y un aire neogótico inspirado en el castillo de Neuschwanstein. Sin embargo, tras décadas de desuso, el edificio pasó por distintos propietarios privados y, en algunos momentos, incluso se planteó su reconversión en hotel o espacio de eventos.

En los años 90 se realizaron varias reformas y se abrió al público. No obstante, la falta de mantenimiento, los problemas estructurales y la dificultad de adaptar un edificio de este tipo a usos modernos derivaron en su cierre definitivo en 2015.

El futuro del Castillo de Butrón dio un giro decisivo en abril de 2024, cuando comenzó una ambiciosa restauración de la mano de una familia rusa afincada en Barcelona, que compró la fortaleza por cuatro millones de euros. Durante la reforma también se han realizado investigaciones arqueológicas que han permitido documentar restos de las defensas medievales originales.

El Castillo de Butrón no sólo sorprende por su arquitectura, sino también por su entorno. Está rodeado de más de 35.000 metros cuadrados de jardines, que albergan especies exóticas traídas en el siglo XIX, como palmeras y cedros.