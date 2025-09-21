La cosa que Cristina Pedroche no haría si volviese a nacer: está muy arrepentida

La protagonista de nuestra noticia de hoy genera muchos sentimientos encontrados. Por un lado, los datos de audiencia la posicionan como una de las presentadoras más mediáticas del momento, pero no hay que olvidar que gran parte del público la ha situado en el centro de la polémica en diferentes ocasiones.

Esta vez, Cristina Pedroche se ha convertido en el personaje de la semana porque ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que está arrepentida de una decisión que tomó en el pasado. Reconoce que, si pudiese volver atrás, no se haría ningún tatuaje. La cuestión es que el año pasado se hizo uno en honor a su hija Laia y ahora considera que debe hacer lo mismo con Isai. De esta forma, se ha puesto en manos de profesionales y se ha grabado el nombre de su hijo en la mano.

Cristina Pedroche ha sido totalmente sincera y ha admitido: «Si volviera a nacer, creo que no me haría ningún tatuaje, pero como no es posible y ya me tatué en una mano el nombre de mi hija, siento que era obligatorio ponerme el nombre de mi otro hijo también».

Con este movimiento, la comunicadora ha demostrado que sigue siendo valiente para admitir sus errores. Debemos tener en cuenta que sus detractores están pendientes de todos sus movimientos para lanzar críticas que, en ocasiones, generan bastante dolor. Ese es el motivo por el que Pedroche pensó que lo mejor para todos era no mostrar el rostro de sus hijos en las redes sociales. Quiere evitar sufrimientos que considera innecesarios y también desea que sus pequeños permanezcan en el anonimato hasta que puedan decidir por ellos mismos si quieren dedicarse a los medios de comunicación.

La desaparición de Cristina Pedroche

Después de dar a luz a su segundo hijo, Cristina Pedroche se apartó de la pequeña pantalla y estuvo un tiempo lejos del foco público. Como era de esperar, no fueron pocos los que activaron ciertos rumores que el paso del tiempo se ha encargado de desmentir. Afortunadamente, la comunicadora no se ha separado de su marido, se encuentra bien de salud y no tiene ningún problema. Lo único que pasó es que decidió tomarse unas vacaciones para disfrutar de su familia y saborear la bonita etapa que está atravesando junto a sus pequeños.

En el libro que escribió, Pedroche demostró tener una gran capacidad literaria y ahora ha hecho lo propio a través de un mensaje que le ha dedicado a los pequeños de la casa y que ha compartido con sus seguidores de Instagram. «Laia vino a hacerme madre y tú a enseñarme a confiar más en mí, a creer en mi instinto. Antes no sabía cómo iba a poder criar a dos hijos con tan poca diferencia de edad. Ahora no sé cómo he podido vivir tanto tiempo sin ti. Me completas y me sacas brillo. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, junto a tu hermana y a tu padre. No puedo ser más feliz. Dos meses en los que me nazco de amor. Felices dos meses para ti, para mí y para nuestra preciosa familia», publica la compañera de Alberto Chicote.

La segunda boda de Cristina Pedroche

Dejando a un lado las «malas» decisiones de Cristina Pedroche, podemos hablar del otro motivo por el que todo el mundo está hablando de ella. Según hemos podido ver, ha sorprendido a todos sus fans con una confesión que demuestra el excelente momento que atraviesa junto a Dabiz Muñoz. A través de sus redes sociales, ha lanzado un mensaje directo a su marido en forma de ultimátum, confesándole su deseo de volver a casarse con él.

«Lo que me gustaría es casarme otra vez», ha escrito en sus stories de Instagram, dejando claro que quiere celebrar su décimo aniversario con una gran fiesta en StreetXO, uno de los restaurantes más icónicos de Dabiz. La respuesta del chef no se hizo esperar y, entre carcajadas, le contestó con un sencillo «vale». Sin embargo, lejos de tomarse aquello como una broma, la protagonista de nuestra noticia insistió en que hablaba completamente en serio, dejando entrever que la propuesta va más allá de un simple capricho y que desea formalizar esta década de amor con un gesto tan especial como una nueva boda.

Lo cierto es que la pareja está a punto de cumplir diez años de matrimonio, un periodo en el que han vivido prácticamente de todo y han demostrado que su unión es capaz de resistir los altibajos. Desde que se conoció que habían contraído matrimonio en secreto, Cristina y Dabiz se han consolidado como una de las parejas más sólidas y mediáticas de nuestro país. A lo largo de este tiempo, han tenido que hacer frente a momentos difíciles, incluidos rumores de crisis y etapas complicadas, pero también han disfrutado de innumerables alegrías y logros personales y profesionales. El pasado mes de abril, por ejemplo, se habló de que atravesaban un bache en pleno embarazo de su segundo bebé, aunque Pedroche no tardó en confirmar que, pese a las dificultades, se sentía feliz y llena de amor.