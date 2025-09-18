Cristina Pedroche muestra el significativo tatuaje que se ha hecho en honor a su hijo Isai

Cristina Pedroche ha aprovechado su segunda maternidad para distanciarse del foco mediático y coger fuerzas. Ha estado una temporada ausente de las redes sociales y sus seguidores de Instagram se han preocupado por ella, pero afortunadamente todo está en orden. Tanto es así que la presentadora ha hecho una aparición para anunciar algo importante: se ha hecho un nuevo tatuaje. En esta ocasión se ha grabado el nombre de su hijo Isai. El resultado es tan elegante como significativo y ha hecho una reflexión al respecto que no dejará indiferente a nadie.

La comunicadora se ha dado cuenta de algo que ha querido compartir con su ejército de fans: «Si volviera a nacer creo que no me haría ningún tatuaje pero como no es posible y ya me tatué en una mano el nombre de mi hija, siento que era obligatorio ponerme el nombre de mi otro hijo también». Sus admiradores no han tardado en reaccionar a esta iniciativa. Como no podía ser de otra forma, hay algunos que se han mostrado en contra, pero otros le han dado la enhorabuena por su decisión. «¡Qué bonito!», le escribe un usuario. Y otro añade: «Eres una madre estupenda, felicidades». Precisamente, esto último era algo que le preocupaba mucho antes de dar a luz.

El nuevo tatuaje de Cristinia Pedroche. (Foto: Instagram)

Pedroche anunció su segundo embarazo el Día de los Inocentes y hubo gente que no se lo tomó en serio, pero después empezó a publicar vídeos aportando más información. En una de sus entrevistas aseguró que estaba muy ilusionada, pero reconoció que le daba miedo no dar la talla porque Laia, su primera hija, todavía es muy pequeña. No obstante, más adelante prometió que sus dudas se habían esfumado porque se había dado cuenta de que iba a contar con el apoyo incondicional de su marido, el cocinero Dabiz Muñoz.

Laia, la hermana mayor

Tal y como hemos adelantado al principio de estas líneas, Cristina Pedroche ha estado descansando durante el verano y ha publicado contenido únicamente de forma puntual. Sin embargo, las imágenes que ha compartido son muy interesantes, como por ejemplo el vídeo que publicó mientras paseaba a su bebé. «Hace dos meses caminaba por aquí con el bebé en la tripa y ahora camino con él en el carro», empezó diciendo visiblemente emocionada. «Y si ya me pongo melancólica, de todo… hace dos años y dos meses estaba con Laia en la tripa. El tiempo pasa muy deprisa y veo a Laia tan mayor». Fu en ese instante cuando recordó que su pequeña era una hermana estupenda.

Cristina Pedroche durante su embarazo. (Foto: Gtres)

Cristina ha explicado que su hija ha asumido con naturalidad la llegada de Isai, no se ha sentido desplazada en ningún momento y le ha recibido con los brazos abiertos. De esta forma, la presentadora, sus hijos y su marido se han convertido en una preciosa familia que quiere vivir lejos de ciertos escándalos, a pesar de que el matrimonio se dedica a los medios de comunicación. Precisamente por eso, Pedroche no quiere mostrar la cara de Laia o Isai, pues quiere evitar que sus detractores utilicen el material para hacer burlas o comentarios ofensivos.

Aunque no quiere exponer su identidad, la presentadora de Atresmedia utiliza su talento literario para mandar menajes a los pequeños de la casa. Por ejemplo, hace unos días escribió: «Laia vino a hacerme madre y tú a enseñarme a confiar más en mí, a creer en mi instinto. Antes no sabía cómo iba a poder criar a dos hijos con tan poca diferencia de edad. Ahora no sé cómo he podido vivir tanto tiempo sin ti. Me completas y me sacas brillo. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, junto a tu hermana y a tu padre. No puedo ser más feliz. Dos meses en los que me nazco de amor. Felices dos meses para ti, para mí y para nuestra preciosa familia».