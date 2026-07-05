El orden para cargar el móvil que casi nadie respeta: ¿primero el cargador o primero el teléfono?

Es cierto que esta cuestión no se la plantea nadie, pero hay un orden para cargar el móvil que los ingenieros consideran como la más prudente. Lo que se conecta primero es el cargador a la toma de corriente y, solo después, el cable al teléfono. Suena a manía, y en el día a día apenas notarás la diferencia, pero tiene una lógica detrás que conviene conocer antes de decidir si te preocupa o no.

Qué pasa en el instante de enchufar

Cuando un adaptador entra en contacto con la corriente, se produce un pico de tensión muy breve mientras sus componentes se estabilizan. Si el cable ya está conectado al móvil en ese momento, ese pico llega hasta el puerto del teléfono. Al hacerlo al revés, con el cargador ya enchufado y estabilizado, el adaptador filtra ese primer golpe y al teléfono le llega una corriente más estabilizada.

Ese instante de contacto entre metal y metal también puede generar micro chispas invisibles. Repetidas miles de veces, favorecen la oxidación de los pines del conector, aumentan la resistencia y, con el tiempo, pueden ensuciar la conexión. Es el mismo motivo por el que se recomienda el orden inverso al desenchufar, retira antes el cable del móvil y deja el adaptador en la pared para el final.

Cuánto importa esto de verdad

En un cargador certificado, como los que puedes comprar de marcas reconocidas, con un arranque suave y negociación de voltaje, el efecto es mínimo. Eso de los pines ennegrecidos y puertos quemados proceden casi siempre de cargadores baratos sin certificación, que son los que peor gestionan esos picos. Si usas el adaptador original o uno de marca reconocida, tu teléfono está preparado para encajar el impacto sin problemas. La recomendación es sensata, pero no tiene impacto.

¿Y dejar el cargador siempre enchufado?

Esto es algo que muchos de nosotros hacemos, pero la respuesta es tranquilizadora. Un cargador conectado sin móvil sigue consumiendo algo de electricidad, el llamado consumo fantasma, pero hablamos de cifras diminutas, entre 0,1 y 0,5 vatios. En un año, eso da como resultado apenas unos céntimos en la factura.

En cuanto a seguridad, un cargador de calidad y homologado puede quedarse enchufado sin riesgo. El peligro real, de nuevo, está en los modelos que no cumplen estándares de seguridad o dañados, que pueden calentarse en reposo. Desenchufarlo ahorra un consumo casi anecdótico, así que hazlo por costumbre o por comodidad, no por miedo. Así que, no te preocupes por esto, es algo que no debe quitarte el sueño, sobre todo si has apostado por componentes de calidad.