Ni seguro ni matrícula para los patinetes: la DGT aclara lo que pasará en 2026

La DGT permitirá a los patinetes circular sin seguro en 2026… al menos de momento. La Dirección General de Tráfico ha comunicado recientemente que el seguro obligatorio de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) no será exigible desde primeros de enero, ya que aún no está regulado ni operativo el registro en el que se deben inscribir este tipo de vehículos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los patinetes y la DGT en 2026.

Los patinetes están perfectamente instaurados en el día a día de la sociedad española y por ello es habitual verlos transitar por la vía pública, ya sea en las aceras o sobre el asfalto. Estos pequeños vehículos han llegado a las calles con una gran polémica relacionada con la seguridad y no es para menos. Según datos de la Fundación Mapfre, en 2024 hubo 396 siniestros en que se vieron implicados vehículos de movilidad personal (VMP), con 240 heridos y 14 fallecidos, 13 usuarios de VMP y un motociclista que murió en un siniestro con un VMP.

Así que esto ha obligado al Gobierno a tomar medidas con los patinetes y por ello el pasado mes de julio se aprobó la Ley 5/2025, que modificó la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, y que obligaba a los patinetes a tener un seguro para poder circular. La norma publicada en el Boletín Oficial del Estado obliga a registrar este vehículo en la Jefatura Central de Tráfico y tener una etiqueta identificativa con el número de inscripción asignado o, en su caso, matrícula.

La fecha establecida como inicio de esta obligatoriedad era el 2 de enero, pero finalmente se ha tenido que retrasar, ya que el registro para poder dar de alta el vehículo aún no está activo. En el caso de los VMP de más de 25 kilos y que puedan alcanzar una velocidad de más de 14 kilómetros por hora, sí deberán estar asegurados sin necesidad de inscripción en el registro de estos vehículos, teniendo de plazo hasta el 26 de enero.

La DGT y los patinetes en 2026

Así que de momento los vehículos de movilidad personal (VMP) podrán seguir circulando en España sin seguro ni matrícula hasta que se regule y se active el registro en el que tienen que estar inscritos los patinetes y otros pequeños vehículos. «La Dirección General de Tráfico (DGT) informó el pasado martes de que, aunque el real decreto que dará cobertura a la inscripción de los VPM se tramita por vía de urgencia, no será posible que esté aprobado antes del 2 de enero. Por ello, mientras se tramita la regulación del registro, no será aplicable la obligación previa al aseguramiento de estos vehículos hasta que el registro esté regulado y operativo», informó EFE.

Así que, como viene sucediendo hasta ahora, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) será el garante en los accidentes provocados por vehículos sin seguro en los que se produzcan daños personales, aunque no cubre los materiales. A partir de cuando la DGT confirme que el registro está operativo, los pacientes tendrán que tener su propio seguro en España en 2026 y, en caso contrario, las multas pueden ir desde 200 euros a 1.000 euros.

Hasta la fecha, asegurar un patinete eléctrico en España era voluntario y, a partir de este 2026, el seguro obligatorio garantizará la cobertura de responsabilidad civil en los siniestros provocados por VMP, con importes en la indemnización por daños a las personas de 6,45 millones por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas causadas; mientras que para los daños en bienes es de 1,3 millones por siniestro, según la ley. El seguro obligatorio no cubre la explosión o combustión espontánea de un vehículo cuando se guarda o transporta como objeto o mercancía, o se deja estacionado en un inmueble fuera de un lugar destinado a aparcamiento.