El gasto en viajes de ocio crecerá un 3% en 2026 y alcanzará los 29.400 millones de euros en España

Ávoris, grupo turístico líder en la península Ibérica, ha presentado en Fitur la cuarta edición de su informe Ávoris Travel Insights. La brújula de los viajes de 2026: tendencias reales y sueños por cumplir es un completo análisis que ofrece una radiografía de las intenciones, preferencias y motivaciones de los viajeros españoles de cara a este año.

Juan Carlos González Martín, director general de Ávoris, ha recordado durante la presentación del informe que viajar sigue siendo una prioridad para los españoles, incluso en un contexto de incertidumbre geopolítica. La predisposición a viajar en 2026 se mantiene elevada, ya que más de la mitad de los ciudadanos asegura que realizará al menos un viaje de ocio.

Según este análisis, los españoles destinarán este año 29.397 millones de euros a este tipo de desplazamientos, un 3% más que en 2025, lo que consolida al turismo vacacional como una de las principales prioridades de consumo, informa la compañía en un comunicado.

Otro de los datos más relevantes del informe es el peso creciente de los viajes internacionales. Aunque representan solo el 15% del total de los desplazamientos, ya concentran la mitad del gasto vacacional, un porcentaje que se alcanzará por primera vez este año.

La intención de viajar se mantiene en niveles elevados y mejora respecto al año anterior. Solo un 2,8% de los encuestados afirma que no viajará en 2026, frente al 5,2% registrado en 2025, lo que confirma un deseo de viajar prácticamente generalizado entre la población.

En paralelo, el presupuesto medio previsto por unidad familiar alcanza los 3.090 euros, lo que supone un incremento del 9,8% respecto a los 2.812 euros del año pasado. Este aumento refleja no solo el impacto de la inflación turística, sino también una mayor disposición a invertir en experiencias de calidad.

«El viajero de 2026 busca combinar disfrute, contenido y bienestar. Quiere vivir experiencias auténticas, sentirse seguro y contar con el apoyo de expertos», señala Juan Carlos González Martín, quien subraya también el renovado valor del asesoramiento profesional y el papel de las agencias como garantes de confianza y acompañamiento.

En cuanto a los destinos soñados, Japón (21,3%), Italia (20,6%), los países nórdicos (15,6%) y Grecia (14,9%) se sitúan a la cabeza del ranking, seguidos muy de cerca por otros destinos de fuerte atractivo aspiracional como Francia (13,5%), Australia (12,7%) o México (12,5%).

Sin embargo, cuando se pasa del sueño a la planificación real, el patrón cambia: Europa y, especialmente, España continúan liderando las preferencias efectivas de viaje, con un 69,1% de los viajeros que prevé desplazarse dentro del territorio nacional y un 35,8% que planea viajar por Europa. Estos datos confirman que los destinos cercanos, bien conectados y percibidos como más accesibles, combinan mejor el deseo y la viabilidad frente a los grandes viajes de largo radio.

Con esta nueva edición de Ávoris Travel Insights, el grupo turístico reafirma su apuesta por el análisis y la generación de conocimiento para ayudar a la industria turística a tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales.