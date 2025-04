El PP europeo aprueba seis resoluciones de Feijóo contra los ataques de Sánchez al Estado de Derecho

El PP gana peso en Bruselas. Así se ha manifestado en el XXVIII Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado estos días en Valencia donde se han aprobado en su totalidad las resoluciones presentadas por el equipo de Alberto Núñez Feijóo contra los ataques del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Estado de Derecho.

En concreto, son seis iniciativas que tienen como objetivo principal combatir los «abusos de poder» del Ejecutivo. Defender el Estado de Derecho, la vivienda y la insularidad, fomentar la protección de la agricultura y del agua, aumentar la capacidad de respuesta a las emergencias climáticas y combatir la inmigración ilegal.

«No hay Unión ni ninguna otra democracia sin el Estado de Derecho; no existe Estado de Derecho sin separación de poderes; y no existe separación de poderes sin independencia judicial», ha señalado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

En el cónclave de los populares europeos que clausura este miércoles con la presencia de destacados líderes internacionales, entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el reelegido presidente del PPE, Manfred Weber, el PP ha dado muestra de su fortaleza en la lucha por los derechos y la preservación de la democracia en España.

Según Gamarra, Europa no puede «ser indiferente» a los problemas que sufre la cuarta economía de la zona euro. En este sentido, ha recalcado el rechazo del PP a «los intentos de instrumentalizar políticamente o interferir en el poder judicial y la Fiscalía», en clara referencia al Gobierno de Sánchez, pero también al de Malta, donde ha denunciado que el Ejecutivo se dedique a «atacar» e «intimidar» a la oposición.

Otra de las resoluciones aprobada en el cónclave del PP europeo y defendida por la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, tiene que ver con la crisis de la vivienda que afecta a todos los países del entorno de la Unión Europea. En este sentido, ha solicitado un plan «con urgencia» para evitar que el sector «se vea ahogado por una regulación excesiva», para que los jóvenes puedan tener acceso a la «creación de nuevos hogares», y para garantizar «certeza jurídica» a los propietarios.

Insularidad y agricultura

Considerando que las regiones ultraperiféricas son una parte esencial de la UE, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha puesto en valor que su lejanía o condición de insularidad no escapa tampoco de los retos que afectan a su desarrollo económico y social. Y desafíos, que recuerdan los de Feijóo en su tercera resolución aprobada, se han visto agravados por la crisis de los precios de la energía y el transporte provocada por la agresión de Rusia contra Ucrania.

Otros de los aspectos más relevantes propuestos por el PP, es la política agrícola común, más conocido como la PAC. Según el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha defendido la iniciativa, viene a ser uno de los instrumentos «más exitosos» de la UE.

«Reconocemos que la PAC es una política europea estratégica que es esencial para salvaguardar la autonomía estratégica y la seguridad económica de Europa», ha destacado. Una política estratégica, «que es esencial para salvaguardar la autonomía estratégica y la seguridad económica» de todos los países del entorno.

En este sentido, el presidente regional también ha incidido en la necesidad de invertir y reforzar las infraestructuras hídricas. «La Estrategia Europea de Resiliencia del Agua debe ser una prioridad urgente», para abordar de retos como la escasez de agua, la contaminación o la sequía.

Catástrofes e inmigración

Justo cuando se cumplen seis meses del paso de la DANA que arrasó parte de la Comunidad Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, y que dejó 228 víctimas mortales, el PP ha abogado por un plan para hacer frente a las emergencias climáticas.

Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, ha defendido la necesidad de una UE preparada tanto para anticipar los riesgos, como para garantizar «una respuesta inmediata y coordinada para mitigar su impacto y facilitar la recuperación de las zonas afectadas».

La inmigración, otro de los retos de los países del entorno, también ha ocupado un espacio importante de las resoluciones aprobadas en Valencia. Para la eurodiputada Alma Ezcurra, el refuerzo de la coordinación interinstitucional «es esencial para garantizar un seguimiento eficaz de las personas que llegan de forma irregular».

En este sentido, insisten en la aplicación de un pacto y un plan que permita la utilización de los fondos europeos para mejorar la gestión de la inmigración, entre otros, así como un sistema coordinado entre la Comisión y los estados para declarar la emergencia en zonas como Canarias.