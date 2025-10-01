Feijóo valora una querella contra Conde-Pumpido si permite que el Congreso bloquee las leyes del Senado

El PP ha decidido pasar al ataque y pelear ante el Tribunal Constitucional para que se cumpla la legalidad y el Congreso deje de bloquear la tramitación de las leyes que llegan del Senado e impedirle así cumplir con sus atribuciones. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha hecho este anuncio ante su Grupo Parlamentario en el Senado, no descarta asimismo, según fuentes jurídicas vinculadas al PP, pedir responsabilidades a título personal si el Constitucional decide tumbar injustamente su reclamación hasta llegar, incluso, a interponer una querella por prevaricación contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido.

Como ya adelantó OKDIARIO el pasado 8 de septiembre, el líder del PP manejaba tres posibles acciones de ataque, para evitar el bloqueo de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y otras leyes en el Congreso. Finalmente, ha optado por el conflicto de atribuciones que, en el caso de la tramitación de las cuentas públicas como en hasta 30 proposiciones de ley procedentes del Grupo Popular, aprobadas en el Senado, o no se tramitan o son derivadas al congelador, una semana tras otra, sin poder ser tramitadas, por voluntad de la mayoría de la Mesa del Congreso, con su presidenta al frente, Francina Armengol.

Feijóo ha ido más allá y ha advertido que Armengol y la mayoría de la Mesa del Congreso deben saber que «existen responsabilidades individuales contra las que también actuaremos con contundencia si esto no se corrige de inmediato». A renglón seguido ha añadido que «cumpliremos con nuestro deber de defender por todas las vías que esto pare y que la voluntad popular se respete». «Todas las vías», según las fuentes consultadas, incluye, ante una posible respuesta injusta o «de parte» que pudiera dar el Tribunal Constitucional, una posible querella por prevaricación.

La decisión de Feijóo y todo su equipo llega después de un amplio debate en los últimos días sobre la oportunidad o no de recurrir ante un Tribunal Constitucional del que desconfían, especialmente tras la sentencia que anuló las condenas a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por malversación, por considerar no fundamentado suficientemente el tipo penal en la sentencia emitida en su día por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Querellas por prevaricación

Mientras algunas voces en el PP advertían que un recurso ante el Tribunal Constitucional terminaría muy probablemente en derrota, varios de los juristas que animaban a Feijóo a recurrir ante este tribunal subrayaban la posibilidad de presentar una querella contra su presidente o contra quien fuese menester, por prevaricación en caso de detectar algún exceso o una situación de no amparo difícilmente explicable. Para las fuentes jurídicas consultadas, se están produciendo situaciones «de manual» por las que el Constitucional debiera amparar a la Cámara Alta.

En la presente legislatura, el Senado ha planteado un total de cuatro recursos ante el Tribunal Constitucional, por la Ley de Amnistía, por la Ley de Desperdicio Alimentario, por la Reforma Judicial para inhabilitar a quienes enaltezcan el terrorismo y por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. De ellas, se ha visto y apreciada «constitucional» la Ley de Amnistía, mientras que sobre las demás no se ha resuelto todavía.