Más de 1.200 muertos y cientos de desaparecidos por las inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Al menos 1.200 personas han muerto en las inundaciones que han devastado el sur de Asia en las últimas semanas, con cientos de desaparecidos y millones de desplazados en la región afectada por las intensas lluvias. La situación ha sido especialmente grave en Indonesia y Sri Lanka. Además, se han registrado al menos 160 muertos en Tailandia y unos 90 en Vietnam.

Las lluvias intensas son habituales en esta época del año en el sur de Asia. En cambio, estas tormentas han sido especialmente destructivas. La intensidad se debe a La Niña, un fenómeno climático que desplaza aguas cálidas a través del Pacífico, creando condiciones para la formación de tormentas.

Indonesia supera los 600 muertos

La cifra oficial de muertos en Indonesia por las recientes inundaciones ha alcanzado 604, según datos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres publicados este lunes. Además, 464 personas continúan desaparecidas.

Las autoridades han explicado que las inundaciones han afectado a 1,5 millones de personas y han desplazado aproximadamente a 570.000.

Sri Lanka supera los 350 muertos

El número de muertos en Sri Lanka por el ciclón Ditwah ha ascendido al menos a 355, mientras que unas 300 personas siguen desaparecidas, según informaron las autoridades el lunes.

El ciclón Ditwah ha afectado a más de un millón de personas y provocado inundaciones masivas, dejando ciudades enteras bajo el agua. Los servicios de emergencia se han visto desbordados, y pese a días de operaciones de rescate, los equipos todavía tienen dificultades para alcanzar algunas zonas aisladas.

Hasta el lunes, las autoridades habían logrado restaurar parcialmente los servicios de trenes, electricidad y telecomunicaciones, interrumpidos por el desastre, aunque muchas comunidades siguen afectadas.

En Vietnam 90 muertos

Al menos 90 personas han muerto en Vietnam a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra, en lo que representa un año particularmente devastador para el país. Hasta la fecha, Vietnam ha sido golpeado por 14 tifones, muy por encima del promedio histórico de cinco por año, lo que agrava la vulnerabilidad de las comunidades locales y complica las labores de rescate y asistencia.