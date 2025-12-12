Cambio radical en los horarios de los centros comerciales y tiendas de Málaga: horario de apertura este fin de semana

Tras el puente de diciembre, y después de un Black Friday que volvió a mover a miles de consumidores, Málaga, como otras muchas ciudades en Andalucía y en España, entra en las semanas de mayor actividad comercial. Y, como ocurre cada temporada, los centros comerciales y tiendas han decidido ajustar sus horarios para dar margen a un público que llega tanto de la provincia como de fuera.

Este cambio no es improvisado. Desde finales de noviembre varias superficies han comenzado a abrir también los domingos y algunos festivos. La decisión, que ya forma parte de la dinámica de los últimos años, responde a la consideración de Málaga como Zona de Gran Afluencia Turística, un título otorgado por la Junta de Andalucía a aquellas localidades que cumplen ciertos criterios: recibir un volumen notable de viajeros, estar cerca de áreas portuarias o contar con espacios declarados Patrimonio de la Humanidad, entre otros factores. En la práctica, esta catalogación permite a los comercios abrir en días en los que normalmente deberían permanecer cerrados. La campaña navideña es precisamente uno de esos periodos. Con un perfil de visitante que combina turismo nacional, cruceros y viajeros internacionales que buscan clima suave y ocio urbano, la ciudad multiplica la actividad comercial. Y los establecimientos lo saben. Por eso los cambios en el calendario de aperturas se han convertido casi en una herramienta estratégica para estas semanas de consumo así que conviene saber bien los horarios de los centros comerciales y tiendas en Málaga y cómo cambian este fin de semana y los que quedan hasta final de año.

Aperturas domingos y festivos

Este año, el calendario especial empezó antes de lo que muchos esperaban. Los centros comerciales ya funcionaron con normalidad el domingo 30 de noviembre, coincidiendo con el arranque de la campaña. Durante el puente de diciembre también abrieron el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española) y el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción). Y lejos de quedarse ahí, las aperturas en domingo mantienen de manera continuada hasta final de mes.

De este modo, las próximas fechas en las que los centros comerciales y tiendas de gran tamaño podrán abrir en Málaga son:

14 de diciembre (domingo)

21 de diciembre (domingo)

28 de diciembre (domingo)

A partir de ahí, el ritmo habitual regresará ya en enero, cuando las aperturas vuelvan a depender del calendario oficial de la Junta aunque excepcionalmente, y con motivo de Reyes y las rebajas, los domingos 4 y 11 de enero de 2026 también pueden abrir.

En lo referente a los horarios, cada complejo mantiene sus tramos habituales. Larios Centro, por ejemplo, abre de 10:00 a 22:00 y conservará este horario tanto entre semana como en los domingos autorizados. En otros casos, como ocurre en superficies que combinan zona comercial con restauración y cines, los horarios pueden extenderse en función del tipo de establecimiento. Para el visitante ocasional, la recomendación más práctica sigue siendo revisar previamente la web del centro al que desea acudir, sobre todo si lo hace en horas cercanas al cierre o en días con previsión de alta afluencia.

Este ajuste horario tiene una doble finalidad. Por un lado, facilitar las compras a quienes disponen de menos tiempo entre semana. Por otro, absorber la llegada de turistas que aprovechan los fines de semana para visitar la ciudad y que suelen incluir en sus planes alguna incursión en centros comerciales o tiendas de moda.

Los municipios que también pueden abrir en domingos y festivos

Málaga no está sola en esta dinámica. Otros doce municipios de la provincia comparten la catalogación de Zona de Gran Afluencia Turística. En todos ellos, la regulación permite abrir comercios en momentos concretos del año, marcados principalmente por la Semana Santa y el periodo estival. Y también los domingos que acabamos de señalar.

Los municipios incluidos en esta catalogación son:

Algarrobo

Benalmádena

Estepona

Fuengirola

Málaga capital

Manilva

Marbella

Mijas

Nerja

Rincón de la Victoria

Torremolinos

Vélez-Málaga

Cabe añadir que en el caso de Torremolinos la normativa va un paso más allá. Allí también se permiten aperturas durante la Navidad, desde el 21 de diciembre hasta el 7 de enero, ambos días incluidos. Esto convierte al municipio en uno de los más flexibles de la provincia en materia de horarios comerciales.

La presencia de buena parte de la Costa del Sol en esta lista no es casual. La actividad turística se ha consolidado durante todo el año, y la demanda comercial acompaña a ese mismo ritmo. De ahí que muchos comercios opten por abrir en fechas no laborables de forma completamente voluntaria, siempre dentro del margen legal establecido.

Las previsiones para estas semanas apuntan a una Navidad especialmente intensa en Málaga. La iluminación de calle Larios continúa atrayendo a miles de personas cada tarde, los hoteles registran cifras muy elevadas para estas fechas y la restauración vive uno de sus mejores momentos del año. Con este escenario, los comercios ajustan sus calendarios para adaptarse a un flujo constante de visitantes que buscan ocio, compras y actividades navideñas.