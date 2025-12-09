Es oficial: así es el nuevo centro comercial de este pueblo a 1 hora de Córdoba y que tiene de todo

Palma del Río ha vivido un momento decisivo para su desarrollo económico y comercial. Este jueves ha abierto sus puertas Palma Plaza, el nuevo centro comercial de la localidad, fruto de una inversión privada de cuatro millones de euros. El complejo se asienta sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados, de los que 4.200 están destinados a uso comercial, y cuenta con 100 plazas de aparcamiento, así como amplias zonas verdes.

La inauguración ha generado una enorme expectación entre los vecinos, que desde primera hora de la mañana se han acercado para conocer las nuevas tiendas y aprovechar las promociones especiales de apertura. Cuatro grandes firmas internacionales (Aldi, Burger King, Action y Pepco) han sido las primeras en instalarse en éste nuevo espacio que aspira a convertirse en un referente del comercio y el ocio en la comarca.

Palma del Río, el nuevo centro comercial en la provincia de Córdoba

La apertura de Pepco fue, quizás, la más concurrida. La firma polaca había anunciado cheques regalo para los primeros 50 clientes, lo que generó una larga fila desde primera hora. La afluencia se repitió también en Action, Aldi y Burger King, donde vecinos de Palma del Río y localidades cercanas quisieron ser testigos del estreno.

El supermercado Aldi ha sido uno de los protagonistas del día. Con más de 1.000 metros cuadrados de sala de ventas y 13 nuevos trabajadores (todos de la zona), la firma alemana refuerza así su presencia en la provincia de Córdoba. Gerardo García, responsable de expansión, destacó durante la inauguración que esta apertura supone «un paso más hacia el objetivo de acercarnos cada vez más a los hogares cordobeses».

Además, Aldi ha anunciado que el próximo 11 de diciembre abrirá su primer establecimiento en Pozoblanco, alcanzando así los siete supermercados en la provincia y una plantilla superior a los 90 empleados. La compañía continúa apostando por proveedores regionales (más de 80), responsables de más de 250 productos que abastecen sus lineales.

Durante esta jornada inaugural, Aldi ha premiado a los primeros compradores con una bolsa reutilizable y ha puesto en marcha el sorteo de un carro de la compra lleno, una iniciativa que ha tenido una excelente acogida.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha agradecido públicamente la confianza de Aldi en la ciudad. «Su apuesta por Palma del Río no solo refuerza nuestra economía, sino que supone una buena noticia para el empleo local», señaló durante su visita al establecimiento.

Action y Pepco

Las firmas Action y Pepco también han inaugurado sus nuevos locales en Palma Plaza, acompañadas de promociones, sorteos y regalos para sus primeros clientes.

Action, empresa holandesa en constante expansión, ofrece en su tienda de 882 metros cuadrados un catálogo de 6.000 productos repartidos en 14 categorías: juguetes, decoración, bricolaje, jardinería, hogar, manualidades y más. Más de dos tercios de estos artículos cuestan menos de 2 euros, lo que explica su enorme acogida en otros mercados europeos. La compañía incorpora unas 150 nuevas referencias cada semana y ha contratado a 13 empleados, nueve de ellos palmeños.

Bart Raeymaekers, director de Action en España, destacó durante la apertura que «tres años después de inaugurar nuestra primera tienda en el país, es un orgullo llegar a Palma del Río y acercar nuestra fórmula a más clientes».

Pepco, por su parte, ha aterrizado con una amplia oferta en moda para toda la familia, textil de hogar y artículos de decoración. Su horario ininterrumpido ha permitido un flujo constante de visitantes que aprovechaban las ofertas especiales del primer día. La expectación fue tal que las colas se formaron incluso antes de la apertura, especialmente entre quienes esperaban obtener uno de los cheques regalo.

Burger King

En el ámbito de la restauración, Burger King ha inaugurado su nuevo establecimiento dentro del parque comercial. Con más de una veintena de trabajadores (la mayoría palmeños), el restaurante abre todos los días desde las 12:30 hasta la 1:30 horas e incluye servicio AutoKing y, próximamente, reparto a domicilio.

La gerente, Andrea, junto a la subgerente, Inma, explicaron que el equipo llevaba semanas formándose en Écija para que la apertura transcurriera con todas las garantías. Además, recordaron que las promociones pueden consultarse a través de la aplicación móvil del restaurante, donde los clientes encontrarán descuentos y menús especiales.

El papel institucional

La alcaldesa Matilde Esteo, acompañada del primer teniente de alcalde Juan Trujillo y la concejala de Urbanismo Rosa María Canovaca, destacó durante su recorrido por los establecimientos que Palma del Río vive un momento histórico. «Nuestra ciudad está llena de vida y este parque comercial nos enriquece no solo a nivel económico, sino también social», afirmó.

Para Esteo, el nuevo centro comercial en la provincia de Córdoba supone «oportunidad, inversión y un impulso para convertirnos en referente comarcal» Además, subrayó que este nuevo espacio complementa al comercio local, puesto que atraerá visitantes que también consumirán en los pequeños negocios de la ciudad y en su sector hostelero.