20.000 metros cuadrados, 4 plantas y zonas de ocio: reabre el centro comercial que estuvo cerrado 30 años

Entre los muchos centros comerciales que encontramos en Andalucía, hubo uno que hasta los 80 fue quizás el más popular de todos. Las generaciones más mayores se acordarán de Marbell Center, centro comercial que ahora está en boca de todos de nuevo,porque ha reabierto parcialmente sus puertas tras más de 30 años sin actividad. Lo ha hecho, además, con una puesta en escena que recuerda lo que este edificio significó para la ciudad hace años y con un proyecto que apunta a convertirse en uno de los motores económicos del municipio durante los próximos años.

El primer paso de esta nueva etapa lo ha dado Venus Homes, la tienda que ha inaugurado oficialmente el espacio y que marca el inicio de un plan de revitalización mucho más amplio. La reapertura el pasado sábado reunió a autoridades, empresarios y más de un centenar de invitados, y ha devuelto al edificio una vida que hacía tiempo que no tenía. Detrás de este renacer está el empresario José Luis López, conocido como ‘El Turronero’, que lleva años impulsando la recuperación del Marbell Center. Su intervención ha sido clave para que el edificio, situado entre la avenida Ricardo Soriano, el Paseo Marítimo y la plaza Ramón y Cajal, recupere el papel comercial que tuvo en su día. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, no dudó en calificar la reapertura como “un día histórico” para la ciudad.

Reabre el centro comercial que estuvo cerrado 30 años

El Marbell Center fue uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la Marbella de los años 80. Su cierre dejó un vacío difícil de suplir en una zona de tanto movimiento, pero también convirtió el edificio en una oportunidad latente. Era cuestión de tiempo que alguien decidiera recuperarlo, aunque la operación no ha sido sencilla. Requería una inversión millonaria, un proyecto sólido de rehabilitación y la apuesta clara de operadores dispuestos a instalarse allí.

La reforma actual transformará por completo sus 20.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, incorporando nuevos accesos, fachadas renovadas, zonas logísticas y espacios adaptados a los estándares de un centro comercial moderno. Cuando el complejo esté totalmente operativo (algo previsto entre finales de 2025 y comienzos de 2026) contará con operadores de gran formato, áreas de ocio, restauración y servicios de proximidad. Entre las firmas ya confirmadas están McDonald’s y Aldi.

Venus Homes, la primera tienda del nuevo Marbell Center

La tienda Venus Homes es la primera que ya ha abierto. Ocupa 1.600 metros cuadrados en los bajos del edificio y ofrece un concepto que combina decoración, mobiliario, hogar, juguetería, jardinería, papelería y hasta productos de piel de Ubrique. Su apertura ha supuesto una inversión de un millón de euros y la creación de 14 puestos de trabajo, abriendo todos los días de 10.00 a 22.00 horas.

Los propietarios, Elena Ni y Paco Ye, cuentan con más de quince años de experiencia en Andalucía y ven esta inauguración como una oportunidad irrepetible. «Entrar en el Marbell Center era un sueño», explicaron durante el acto, en el que también estuvieron acompañados de su socia Luci Haiyan. Su relación personal y empresarial con ‘El Turronero’ ha sido clave para integrarse en el proyecto.

El empresario quiso destacar el mérito de ambos: fueron los últimos en formalizar su contrato y los primeros en abrir. Una forma de reconocer su apuesta y su rapidez para adaptarse al reto. López recordó también que la recuperación del edificio ha sido un proceso «muy complejo», pero que por fin está en su recta final.

Una apuesta por reactivar un enclave estratégico

La alcaldesa de Marbella insistió en que el Marbell Center fue durante años una referencia comercial en pleno centro y que su reapertura «reactiva un enclave estratégico» para la ciudad. También destacó la capacidad del municipio para seguir atrayendo inversión privada, algo que, según dijo, queda demostrado en el interés empresarial que ha despertado el proyecto.

La reforma no sólo permitirá recuperar un edificio que llevaba décadas cerrado, sino que ayudará a dinamizar la zona que conecta Ricardo Soriano con el litoral, una de las áreas de mayor tránsito de residentes y turistas. La recuperación de este espacio se sumará a las actuaciones de mejora urbana que el Ayuntamiento lleva impulsando en los últimos años.

El objetivo es que el Marbell Center vuelva a ser un punto de referencia. Esta vez, adaptado a las necesidades actuales: espacios diáfanos, zonas pensadas para operadores de gran formato, áreas logísticas integradas, restauración moderna y espacios de ocio orientados tanto a vecinos como a visitantes.

Aunque el edificio aún no está terminado, la apertura parcial ya permite intuir el rumbo del proyecto. Con Venus Homes funcionando, el siguiente paso será completar la llegada del resto de operadores y ultimar las obras en los accesos y zonas comunes. Todo apunta a que, cuando el complejo esté operativo, se convertirá en un polo comercial y urbano clave para Marbella.