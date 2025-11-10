Qué centros comerciales abren el festivo 10 de noviembre y cuál es su horario por ciudades de la Comunidad de Madrid

Si vives en Madrid o en alguno de sus municipios colindantes, sabrás que ayer domingo fue festivo por ser 9 de noviembre Día de la Almudena, patrona de la capital y aunque todos los madrileños lo celebraron con diversos actos y como no, comiendo la tradicional Corona de La Almudena, sabemos que el día festivo se movió a hoy lunes 10 de noviembre, por lo que puede que tengas dudas en el caso de que quieras ir a comprar o a comer a un centro comercial. ¿Están abiertos hoy los centros comerciales cuando es festivo y qué horario hacen?.

Muchos son los centros comerciales que encontramos en Madrid por lo que la duda es más que razonable y más cuando tenemos en cuenta que La Almudena es patrona de Madrid ciudad, pero no así del resto de la Comunidad. Entonces, ¿afecta esto al horario de los comercios que no están en la capital como por ejemplo centros comerciales que están a las afueras? Hacemos un repaso a los centros comerciales de Madrid y qué horario tienen en este día festivo por La Almudena.

Qué centros comerciales abren el festivo 10 de noviembre en Madrid

Como decimos, Madrid tiene decenas de centros comerciales, muchos de ellos en la propia ciudad, o cerca, pero también en municipios como por ejemplo pueden ser Alcalá de Henares o Torrejón de Ardoz. Hagamos un repaso de los principales para saber qué horarios tendrán en este día.

Madrid capital

En la capital la mayoría, a pesar de ser fiesta, encontraremos como todos los centros comerciales van a abrir sus puertas. La Vaguada, La Gavia, Plenilunio, Islazul, Príncipe Pío o Plaza Río 2 son algunos de los más concurridos, y todos ellos mantienen su horario habitual de festivos: tiendas de 11:00 a 21:00 horas, y restauración o cines hasta las 23:00 o medianoche.

También estarán abiertos Gran Vía de Hortaleza, Alcalá Norte, Las Rosas o Moda Shopping, que siguen la misma franja. En definitiva, en la capital no habrá problema para hacer compras o comer fuera pese al día festivo.

Alcalá de Henares

En el Corredor del Henares, Alcalá Magna, Quadernillos y el Parque Comercial La Dehesa abrirán sus puertas, ya que el festivo afecta solo a la capital. Estos centros suelen mantener el horario habitual de domingos y festivos: tiendas de 11:00 a 21:00 horas y zona de ocio y restauración hasta las 23:00.

El Centro Comercial El Val también abre de 10:00 a 22:00 h, al igual que el Carrefour Alcalá de Henares, con horario continuo.

Torrejón de Ardoz

Los tres centros más importantes del municipio, Parque Corredor, Oasiz Madrid y El Círculo, estarán abiertos con normalidad.

En el caso de Oasiz Madrid, el horario es de 10:00 a 22:00 horas, aunque los restaurantes y cines prolongan su cierre hasta medianoche. Parque Corredor mantiene su horario habitual de domingos y festivos, de 10:00 a 22:00 h, y el hipermercado Carrefour hasta las 23:00.

Alcobendas y San Sebastián de los Reyes

En esta zona norte encontramos algunos de los centros más grandes de la Comunidad. Plaza Norte 2, Moraleja Green y The Style Outlets abrirán el lunes 10 de noviembre en su horario habitual de festivos, de 10:00 a 22:00 horas. También lo harán Heron Diversia y La Vega, donde además hay gran oferta gastronómica que suele mantenerse abierta hasta medianoche. Y luego, el Carrefour San Sebastián de los Reyes abre igualmente, con horario de 09:00 a 22:00.

Las Rozas y Majadahonda

Las Rozas es otro de los municipios donde no se celebra el festivo, por lo que Las Rozas Village, The Style Outlets y Heron City Madrid abrirán con normalidad, entre 10:00 y 22:00 h. Y en Majadahonda, tanto Gran Plaza 2 como Centro Oeste y Equinoccio mantienen también su horario habitual: tiendas de 10:00 a 22:00 h y restauración hasta 23:00 o medianoche.

Getafe

El sur de Madrid también estará activo. En Getafe, centros como Nassica, Getafe 3, Factory Madrid Getafe y Bulevar Getafe abren todos los domingos y festivos. El horario general será de 10:00 a 22:00 h para tiendas y hasta medianoche para cines y restaurantes. Nassica, en particular, suele tener más afluencia en días festivos por su zona de ocio exterior y restaurantes.

Leganés

Parquesur, el mayor centro comercial del sur de Madrid, abre de 10:00 a 22:00 horas, con restauración y cines abiertos hasta las 00:00. También Sambil Outlet y Plaza Nueva abrirán el lunes festivo, manteniendo el mismo horario. En todos los casos, el día de La Almudena no afecta a estos municipios, por lo que funcionarán como un lunes normal.

Fuenlabrada

En Fuenlabrada, centros como Plaza Loranca 2, Fuenlabrada 2, Plaza de la Estación y Nexum Retail Park permanecerán abiertos, con horarios que oscilan entre 10:00 y 22:00 horas. Algunos espacios, como la zona de ocio de Loranca, mantienen incluso la restauración abierta hasta las 23:30 o medianoche.

Parla

El Ferial, Parla Natura y Merca 2 Parla abrirán con normalidad, dado que el festivo no se aplica en la localidad. Los horarios son los habituales: de 10:00 a 22:00 h para tiendas y ocio hasta medianoche. En días como hoy, suelen concentrar gran afluencia de vecinos de municipios cercanos.

Arroyomolinos

Intu Xanadú, que es de los centros comerciales más visitados Comunidad, abre todos los días del año salvo festivos nacionales muy concretos (como Navidad o Año Nuevo). De este modo nada cambia y el horario este lunes será el habitual: tiendas de 10:00 a 22:00 h y zona de ocio y restauración hasta medianoche. Además, la pista de esquí y las atracciones interiores permanecerán abiertas como de costumbre.