Más de 16.000 metros cuadrados y 2 plantas: así es el nuevo centro comercial de Madrid que está a punto de abrir sus puertas

Madrid no deja de crecer, y su mapa comercial lo demuestra. Cada poco tiempo aparece un nuevo proyecto que busca atraer no sólo a compradores, sino también a quienes quieren disfrutar de un día completo de ocio sin salir de la región. El próximo en sumarse a esa lista será La Maquinilla, el nuevo centro comercial de Colmenar Viejo, un espacio que promete un gran cambio en el norte de la Comunidad.

A unos 36 kilómetros de Madrid, Colmenar Viejo se prepara para recibir un proyecto que lleva meses dando que hablar. Se trata de un centro comercial que no pasa desapercibido por su tamaño ni por su planteamiento: más de 16.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas, diseñadas para ofrecer espacios amplios, cómodos y pensados para todo tipo de público. La promotora de este nuevo centro comercial de Madrid, es Nhood, una compañía con experiencia en transformar zonas urbanas en lugares vivos, sostenibles y con alma comercial. Desde el Ayuntamiento confirman que las obras marchan a buen ritmo y que la apertura podría llegar el próximo año. De hecho, casi todos los locales ya tienen dueño: marcas nacionales e internacionales de primer nivel que apuestan por instalarse en el norte de Madrid. Si todo sigue el calendario previsto, La Maquinilla no sólo ampliará la oferta comercial de la zona, sino que también dará un nuevo impulso a la vida del municipio.

El nuevo centro comercial de Madrid

El futuro centro comercial La Maquinilla se levantará en el área que lleva su mismo nombre, cerca del actual Ventanal de la Sierra. En total, dispondrá de 16.530 metros cuadrados alquilables, repartidos entre una planta baja con 16 locales y una superior con 4 más. En total, veinte espacios que mezclarán tiendas, restauración y servicios, adaptados a un público diverso.

El dato más llamativo es que el 85 % de los locales ya está reservado. No se han dado a conocer todas las marcas, pero desde el consistorio aseguran que habrá una combinación de firmas nacionales e internacionales, lo que garantizará una oferta atractiva y equilibrada. Se espera que, junto a las tiendas, el centro cuente con zonas de descanso y áreas pensadas para el ocio familiar, algo muy valorado en este tipo de espacios.

Cómo llegar y qué servicios ofrecerá

La elección del lugar tampoco ha sido al azar. La Maquinilla se levantará junto a la M-607, una de las carreteras más transitadas hacia el norte de Madrid. Gracias a eso, llegar desde municipios cercanos como Tres Cantos o Soto del Real será sencillo y rápido. El complejo contará además con más de 625 plazas de aparcamiento, amplias y bien distribuidas, y estará enlazado con el carril bici que recorre la zona, para quienes prefieran moverse sobre dos ruedas.

Desde Nhood, la promotora del proyecto, subrayan que el edificio gozará de una gran visibilidad desde la carretera, algo que facilitará su identificación y atraerá a público de fuera del municipio. El diseño no se ha dejado al azar: se busca un espacio cómodo, con zonas abiertas, recorridos amplios y áreas verdes que inviten a pasear. En definitiva, un entorno accesible, moderno y pensado para disfrutar, no solo para comprar.

Un proyecto pensado para integrarse en el entorno

Desde el Ayuntamiento insisten en que La Maquinilla no será un macrocentro aislado, sino un proyecto integrado en la vida del municipio. El alcalde, Carlos Blázquez Rodríguez, explicó que la idea es “garantizar una contribución positiva en el impacto ambiental y crear valor para la comunidad”. En otras palabras, un espacio que no sólo genere movimiento económico, sino también social.

La promotora Nhood ya ha impulsado proyectos similares en otras ciudades europeas, combinando comercio con zonas abiertas, vegetación y eficiencia energética. En este caso, se buscará seguir esa línea, con materiales sostenibles y una gestión responsable de la energía y los residuos. No se trata solo de levantar un edificio, sino de crear un entorno donde las personas quieran quedarse, no solo comprar.

Colmenar Viejo, cada vez más comercial

Con la llegada de La Maquinilla, Colmenar Viejo sumará su cuarto gran parque comercial. Actualmente cuenta con El Ventanal de la Sierra, El Mirador (el primero que se construyó) y El Portachuelo, que lleva activo desde los años 90. Cada uno tiene su propio perfil de público, y este nuevo espacio vendrá a completar esa oferta con una propuesta más moderna y experiencial.

En los últimos años, Colmenar Viejo ha cambiado mucho. Su población no ha dejado de crecer y, con ello, también las ganas de contar con más espacios donde comprar, comer o simplemente pasar la tarde sin tener que desplazarse hasta Madrid. Esa evolución ha convertido al municipio en un lugar atractivo para nuevas inversiones, y La Maquinilla llega justo en ese punto de crecimiento que muchos ya celebran y en breve, disfrutarán.