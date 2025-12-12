Publican la lista de las mejores especias del mundo en 2025: la 4ª sólo se produce en un valle extremeño

La diferencia entre un plato que está simplemente correcto y otro que se vuelve realmente sabroso no está en gastar de más en un restaurante ni en buscar técnicas complicadas. El cambio suele depender de algo tan sencillo y económico como las especias.

Un toque bien elegido puede llevar un plato hacia lo mediterráneo, hacia aromas árabes o incluso hacia sabores asiáticos sin alterar la receta entera. Basta una hierba o una mezcla concreta para transformar el resultado. TasteAtlas acaba de publicar la lista de las mejores especias de 2025, y una de ellas, en el cuarto puesto, sólo se produce en un valle extremeño.

Estas son las mejores especias del mundo en 2025 y la 4ª sólo se produce en Extremadura

La clasificación global elaborada por TasteAtlas reúne las hierbas y especias mejor valoradas del año. Y en mitad de ese mapa aparece un producto español con identidad propia: el pimentón de La Vera, colocado en el sexto lugar.

Este pimentón sólo se produce en la comarca de La Vera, al norte de Cáceres, en Extremadura. La Denominación de Origen exige que el cultivo, el secado y el molido se hagan allí. Las localidades que sostienen esta producción son Aldeanueva de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Talaveruela de la Vera y Tejeda de Tiétar.

Su método mantiene un carácter único, pues los pimientos se cuelgan en otoño, se secan lentamente con humo de roble y se muelen hasta obtener ese polvo rojo intenso. Ese proceso artesanal explica el aroma ahumado que lo distingue y la fuerza que aporta, tanto en su versión dulce como en la picante.

Qué otras especias entran en el top mundial

Las especias que entran en el ranking son muy distintas entre sí, y lo mejor es que proceden de países y tradiciones culinarias muy alejadas.

Azafrán de la Mancha. Szegedi Fűszerpaprika-őrlemény. Kalocsai Fűszerpaprika-őrlemény. Pimentón de la Vera. Vainilla de Chinantla. Canela de Ceilán (Ceylon Cinnamon). Pimienta Sansho (Sansho Pepper). Krokos Kozanis. Galangal. Huājiāo (Sichuan pepper). Canela de Saigón (Saigon Cinnamon). Urfa biber. Azafrán de Taliouine (Taliouine Saffron). Český modrý mák (Amapola azul checa). Paprika Žitava. Alnif Cumin (Comino de Alnif). Mrech Kampot (Pimienta de Kampot). Pimentón (España). Mostaza inglesa (English mustard). Amchur.

En qué se basa este ranking de especies

TasteAtlas recopila valoraciones de su comunidad, aunque sólo incluye las que identifica como auténticas. Para este ranking se registraron 4.480 votaciones y se validaron 2.357.

No pretende fijar una verdad absoluta; su intención es destacar productos locales, reforzar la identidad culinaria de cada región y despertar curiosidad por sabores que quizá aún no se han probado.

El listado de productores se apoya en reseñas, premios, recomendaciones locales y referencias en medios gastronómicos. Con nuevas valoraciones, la clasificación seguirá actualizándose a lo largo del año.

Para empezar a usar las especias con sentido, conviene tener claro qué se busca en el plato. No se trata de mezclar por mezclar, sino de entender qué aporta cada una y probar con calma.