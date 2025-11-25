Descubre la esencia de la cocina andaluza en el evento ‘Andalucía: Gastronomía e Identidad’

OKDIARIO celebra el próximo martes, 2 de diciembre, en la Fundación Cajasol de Sevilla (calle Chicarreros, 1) Andalucía: Gastronomía e Identidad, un encuentro dedicado a la riqueza culinaria andaluza, su valor como patrimonio cultural y sus emblemas más reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional.

En el foro participarán chefs de vanguardia como Javi Abascal de La Lola, y Camila Ferraro, de Sobretablas, quienes mostrarán la evolución y la innovación de la cocina andaluza, junto con representantes de la Escuela de Hostelería de Sevilla.

El evento contará con destacados expertos en productos emblemáticos como el jamón y el aceite que analizarán su papel en la gastronomía andaluza. Entre ellos estarán: Moisés Caballero, secretario general de la D.O. Estepa; Guillermo García-Palacios Álvarez, presidente de D.O.P. Jabugo; José Chica, CEO de O.live; y María Castro, directora de comunicación de Cinco Jotas y Caviar Riofrío.

Además, tendremos una entrevista con Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, en un año en que Jerez ha sido nombrada Capital Gastronómica Española 2026.

Un encuentro imprescindible para quienes quieren conocer y celebrar la esencia de la gastronomía andaluza.

Programa completo