Acaban de publicar la lista de las mejores especias del mundo 2025, y la 1º sólo existe en una región española

En España ya sabemos que tenemos la mejor gastronomía del mundo, y a nivel internacional también empiezan a darse cuenta. Nuestros quesos, embutidos y otros productos son premiados. Ahora, ha sido el turno de las especias.

TasteAtlas, la guía gastronómica internacional que cada año analiza miles de valoraciones de chefs, críticos y viajeros, acaba de publicar su esperadísima lista de las mejores especias del mundo 2025.

Y la gran sorpresa es que el número uno es para un producto español, que no tiene réplica fuera de su lugar de origen: el azafrán de La Mancha. Una joya culinaria de lujo con Denominación de Origen y cultivada exclusivamente en Castilla-La Mancha.

Las mejores especias del mundo son únicas de una región española

El azafrán de La Mancha es una especia obtenida del secado de los estigmas de la flor Crocus sativus L., una planta que florece durante apenas unos días al año.

Su cultivo está profundamente arraigado en municipios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, donde las familias llevan generaciones perfeccionando un cultivo manual.

Una cosa muy diferenciadora del azafrán de La Mancha es que nunca se vende molido, sino únicamente en hebras enteras. Esto es una muestra más de su calidad. ¿Por qué?

El objetivo es mantener intacto su aroma floral, su sabor ligeramente amargo y su capacidad para teñir de un amarillo oro intenso los platos en los que participa.

Esto hace que sea perfecto tanto para arroces como guisos tradicionales. Nosotros te lo recomendamos para el arroz manchego.

Por qué el azafrán de La Mancha es una de las especias más caras del mundo

La elección del azafrán de La Mancha como mejor especia del mundo 2025 no sólo responde a su sabor, sino también a su proceso de producción, uno de los más difíciles del planeta.

Y es que para obtener un solo kilo de azafrán son necesarias entre 150.000 y 200.000 flores, todas recogidas una a una, a mano, antes de que el sol las marchite.

Después llega la monda, en la que se separan cuidadosamente los estigmas, y finalmente el tueste, que fija su aroma característico.

Todo el proceso artesanal es lo que explica que sea una de las especias más caras del mundo. De hecho, se le suele comparar con el oro y ha llegado a superar su precio.

Eso hace que sea más importante certificar que es único de Castilla-La Mancha. Es el motivo por el que dispone de Denominación de Origen.

Los alimentos españoles destacan sobre el resto

Hay platos manchegos que asquean a los turistas, pero en el caso del azafrán de La Mancha el público internacional ha sabido reconocerlo como se merece.

Gracias a ello ha superado a otras especias tan populares como la vainilla de Madagascar, el cardamomo verde o la pimienta negra de Kerala.

Pero lo mejor de todo es que esta distinción supondrá un gran impulso, para los productores manchegos, que por fin ven reconocido internacionalmente un trabajo artesanal transmitido durante generaciones.

Más allá de un gran producto gastronómico, el azafrán de La Mancha es un símbolo de tradición y excelencia.