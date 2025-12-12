The Magic Forest: Universo de fantasía y diversión para los más pequeños

The Magic forest, un espacio de más de mil metros cuadrados ofrece una experiencia inolvidable con laberintos, toboganes y trepadoras, diseñado para niños y niñas de 4 a 12 años.

Un lugar en el que los niños se sumergen en laberintos, trepan plantas y vuelven al mundo real por un tobogán de lava. Este universo de fantasía y diversión es la propuesta central de The Magic Forest, un parque infantil ubicado en Kinépolis concebido como un espacio de aventura y entretenimiento para el público más joven.

La estructura del parque

El parque se presenta como un entorno lleno de elementos interactivos que buscan potenciar la imaginación y la actividad de los niños. El amplio espacio alberga una variedad de atracciones entre ellas: toboganes, flores trepadoras, un volcán, colchonetas y un abanico de muchas sorpresas más.

El área principal (playground), es el corazón de la experiencia. Aquí, los más pequeños pueden dar rienda suelta a su energía y creatividad. Esconderse, trepar, deslizarse y saltar son más que posibles en este espacio pensado para que los niños puedan interactuar con el entorno mágico de The Magic Forest.

Un cumpleaños mágico

Además de la asistencia espontánea, The Magic Forest ofrece la posibilidad de celebrar el cumpleaños más espectacular. La organización de un cumpleaños mágico se presenta como una opción diferenciadora para sorprender a los pequeños anfitriones y a sus invitados, proporcionando un marco de fantasía único para la celebración.

Combo Familiar

Pensando también en los adultos, The Magic Forest cuenta con una zona de restauración. Un área está diseñada para ser un punto de encuentro y relajación para los padres y acompañantes, mientras sus hijos se encuentran jugando en el parque infantil. La oferta gastronómica incluye una nueva carta para aquellos que deseen tomar algo mientras esperan. Esta disposición permite a los adultos supervisar a sus hijos desde un entorno confortable y tranquilo. «Relájate en nuestra zona de restauración, mientras tus hijos se divierten. Y si quieres tomar algo, descubre nuestra nueva carta», anuncian desde el restaurante.

Una de las propuestas más atractivas para las familias es la posibilidad de combinar la diversión de los niños con el ocio de los adultos a través de una promoción especial. The Magic Forest se encuentra en un entorno que permite a los padres disfrutar del cine mientras los niños están entretenidos. Este concepto se materializa en el combo pequeplan, una oferta que incluye la entrada al cine más una hora de juego en el parque infantil por un precio de 15,20€.