El pasado 30 de mayo, el programa Collapse, de TVE3, sorprendió a sus espectadores con su nueva entrega. De manera excepcional, Ricardo Ustrell le entregó las riendas del formato a Àngel Llàcer, pues fue él el encargado de realizar la entrevista del día. Y es que, el colaborador televisivo tuvo como objetivo entrevistar a Carlos Latre, quien se convirtió en su compañero de trabajo durante 13 años. Un reencuentro entre los dos míticos jueces de Tu cara me suena donde no faltaron las emociones en ningún momento. Y es que, como los seguidores del programa de Antena 3 saben muy bien, el imitador ya no forma parte del talent show de imitaciones. Un puesto en la mesa del jurado que ha sido ocupado por otro gran peso pesado de la industria, como es Flo (Florentino Fernández).

Carlos Latre abandonó la familia de Atresmedia para vivir una nueva aventura profesional en Mediaset España. El grupo de comunicación lo fichó para presentar Babylon Show, una de las apuestas más prometedoras de la temporada en Telecinco. Pero, lamentablemente y como bien sabe el público, el programa no tuvo mucho tiempo de vida. Los datos de audiencia fueron completamente catastróficos, pues no pudo hacer frente a El Hormiguero, el líder del prime time. Por ello, los altos cargos de la cadena optaron por cancelar el programa a tan solo tres semanas de su estreno. Llàcer quiso hablar con el de Castellón sobre su carrera profesional, tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Un tema por el que el humorista se sinceró.

Lejos de ir con pies de plomo, Àngel Llàcer le preguntó a Latre por el motivo de su salida de Tu cara me suena. «Lo dejé porque creí en Babylon», comenzó diciendo el humorista. «Porque soy un culo inquieto y no soy conformista», agregó. «Tu cara me suena es probablemente el mejor programa de mi vida y donde he sido más feliz, llevaba 13 años. El Hormiguero era el mejor escaparate para vender entrada y hacer shows», explica.

Y es que, el televisivo abandonó dos de los programas más vistos y exitosos de Antena 3 para embarcarse en el show de Telecinco. Una apuesta arriesgada que no tuvo el final que esperaba. «Dos programas de primerísimo nivel, pero me ofrecieron una cosa nueva. Dije: ‘Vamos a probarme’. También había un poco de ego de decir: ‘Llegaré y partiré la pana’. No fue así», lamenta.

¿Volverá Carlos Latre a ‘Tu cara me suena’?

Unas palabras que eran escuchadas en todo momento por Àngel Llàcer. Asimismo, y respecto a una posible vuelta a Tu cara me suena, el humorista lo tuvo claro. «Añoro mucho Tu cara me suena. Volvería cada día. El Sabina dice una frase: ‘En el lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver’. No sé si es verdad», concluyó.

Por el momento, se desconoce si los altos cargos de Tu cara me suena volverán a contar con Carlos Latre para la próxima edición del formato. Eso sí, lo que se sabe con exactitud es la nueva temporada está siendo muy bien recibida por la audiencia. Los cambios en la mesa del jurado han sido aceptados gratamente por los espectadores. Y es que, Flo ha sabido conectar rápidamente con Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer como miembro del jurado.