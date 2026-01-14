La crítica alucina con la secuela ’28 años después’: «Una clase magistral de tensión»

La mayoría de los fans eran bastante escépticos por el gran cambio en la silla de director, pero la crítica ya ha visto la secuela de 28 años después y su opinión es unánime: la continuación es incluso todavía mejor que la primera parte.

No ha tenido una gran campaña promocional y de hecho, a muchos fans despistados su inminente estreno les ha pillado por sorpresa. Entre otras cosas, porque sólo han pasado siete meses desde el estreno del filme que funcionaba como una secuela tardía del título de culto, 28 días después (Danny Boyle, 2022). La razón de esa celeridad no es otra que el rodaje consecutivo de 28 años después y la actual 28 años después: el templo de los huesos. La cual, incorpora en la dirección a Nia DaCosta en detrimento de un Boyle que debía atender a la postproducción de su propio filme. No obstante, la franquicia de Sony Pictures mantiene el trabajo en el libreto del guionista Alex Garland y al reparto que ya conocimos en el virulento renacer filmado por el cineasta británico y estrenado en 2025.

El escepticismo con DaCosta no era una cuestión de falta de currículum fílmico. La narradora audiovisual es la responsable de Little Woods (2018) y del reboot de Candyman (2021). Y, aunque no le fue excesivamente bien con The Marvels (2023), la culpa de aquella secuela de Capitana Marvel (Anna Boden y Ryan Fleck, 2019) no fue del todo responsabilidad de una directora a la que cuando se le ha dado un buen material y libertad creativa, ha terminado demostrando su talento. Ahora, aprovechando el inminente estreno de esta prueba de fugo para su carrera, repasamos algunos de los piropos que la prensa especializada le ha dedicado a este historia de supervivencia y violencia completamente desquiciada.

La crítica elogia a la secuela de ’28 años después’

En el momento actual de la redacción del presente artículo, el conjunto de la crítica profesional es generosamente aduladora con la secuela de 28 años después. Tanto es así que en la web de Rotten Tomatoes, El templo de los huesos posee un 94% de reseñas positivas.

Entre los elogios más llamativos, destacan las palabras de David Rooney para THR, destacando la apuesta por el entretenimiento y la acción del material de la segunda parte: «Secuela brutal y desquiciada, desconcertante pero nunca aburrida, que ofrece dosis de carnicería y sacrificios rituales para saciar a los aficionados al terror».

La mayoría de los comentario coinciden en que El templo de los huesos es algo más simple que la propuesta anterior. Cualidad que los analistas no están tratando, ni mucho menos, como un hándicap. «En esta secuela más sencilla, pero también más audaz y sangrienta que su predecesora y más que digna, DaCosta ofrece una clase magistral de tensión y de terror sugerente», apunta Olly Richards en Empire.

¿De qué trata esta segunda parte?

28 años después: El templo de los huesos sigue los pasos del Dr. Kelson (Ralph Fiennes), el cual se ve envuelto en una sorprendente revelación que podría cambiar las circunstancias del mundo postapocalíptico en el que viven. Mientras, Spike (Alfie Williams) y Jimmy Cristal (Jack O’Connell) intentan sobrevivir a las plagas de infectados. En el peligroso enclave en el que se encuentran, los supervivientes son casi tan peligrosos y aterradores como los propios zombis.

El cambio ya está aquí. Nuevo tráiler de #28AñosDespués: El Templo De Los Huesos; exclusivamente en cines 16 de enero. pic.twitter.com/NSrOLG5twi — Sony Pictures España (@sonypictures_es) December 3, 2025

La cinta llega a los cines españoles el próximo 16 de enero.