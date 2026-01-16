Ya en cines: la secuela de ’28 años después’ y otros 5 estrenos que no te puedes perder

En una semana marcada por la reciente victoria de Una batalla tras otra en la antesala de los Oscar, la cartelera del fin de semana nos trae toda una serie de novedades estimulantes para los espectadores del patio de butacas. Una de ellas es Si pudiera, te daría una patada. Título precisamente comandada por la ganadora del Globo de Oro a la mejor actriz (Comedia o musical), Rose Byrne. Aunque sin duda, el principal reclamo comercial en cines no es otro que el de 28 años después: El templo de los huesos. A continuación, como cada viernes, repasamos los estrenos más relevantes que llegan hoy mismo al box office nacional:

Los estrenos más relevantes de la cartelera

’28 años después: El templo de los huesos’

Sólo un año después de su estreno en cines, 28 años después proyecta su secuela, la cual lleva como sobrenombre, El templo de los huesos. Eso sí, la principal novedad de su liderazgo artístico pasa por la ausencia en la dirección de Danny Boyle. Es Nia DaCosta (Candyman), la encargada de realizar una historia en la que sí que repite en esta ocasión, la autoría en el guion para Alex Garland. La continuación sigue la investigación del Dr. Kelson y las tramas de supervivencia de un mundo postapocalíptico donde los humanos, pueden llegar a ser tan aterradores como los zombis infectados.

Reparto: Ralph Fiennes, Emma Laird, Alfie Williams, Jack O’Connell, Chi Lewis-Parry, Robert Rhodes, Maura Bird y Ghazi Al Ruffai, entre otros.

‘Si pudiera, te daría una patada’

Producida por A24, esta especie de comedia dramática posee todas las papeletas para otorgarle a Byrne una reivindicativa estatuilla dorada. Si pudiera, te daría una patada funciona como una alternativa terrenal en la oferta del cine de este fin de semana, huyendo del punto sobrenatural y terrorífico de 28 años después. La sinopsis nos pone en la piel de Linda, una mujer que intenta lidiar con la extraña enfermedad de su hija y con su marido ausente. Poco a poco, todo irá derrumbándose a su alrededor.

Reparto: Rose Byrne, Delaney Quinn, ASAP Rocky, Conan O’Brien, Danielle Macdonald, Ivy Wolk y Daniel Zolghadri

‘El hombre menguante’

Actualizando la versión homónima de la novela de Richard Matheson y, teniendo como principal referencia a la cinta de Jack Arnold de 1957, la trama capitaneada por el ganador del Oscar, Jean Dujardin, nos pone en la perspectiva de un hombre que va menguando poco a poco, hasta convertirse en un ser diminuto que debe sobrevivir ante una vida cotidiana que se ha vuelto por su tamaño, un entorno completamente hostil.

Reparto: Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Miranda Raison, Dahpné Richard, Salim Talbi y Serge Swysen

‘La misteriosa mirada del flamenco’

Drama transgénero de producción chilena que logró la categoría de mejor película en la sección Un Certain Regard en la pasada edición de Cannes. Una historia contextualizada en los 80, donde Lidia crece en el seno de una amorosa familia queer que vive en una comunidad minera. Pronto las personas del lugar las acusan de ser las propagadoras de una misteriosa enfermedad, la cual aseguran, puede transmitirse con una sola mirada cuando un hombre se enamora de otro.

Reparto: Tamara Cortés, Matías Catalán, Paula Dinamarca, Claudia Cabezas y Luis Dubó, entre otros

‘Turno de guardia’

Largometraje suizo en el que se nos presenta a Floria, una enfermera que trabaja con dedicación y profesionalidad en el ala quirúrgica de un hospital. Siempre atenta, en un turno de noche comete un desastroso error y es entonces cuando su jornada nocturna comienza a convertirse en un completo desastre.

Reparto: Leonie Benesch, Sonja Riesen, Urs Bihlerr, Margherita Schoch, Jürg Plüss y Alireza Bayram

‘El sendero de la sal’

Tras perder su hogar y sustento, una pareja de mediana edad emprende impulsivamente una caminata de 620 millas a lo largo de la costa suroeste inglesa. Complicada en su mayor medida, por el reciente diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa terminal para el marido.