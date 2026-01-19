Este thriller francés ganó el Oscar al mejor guion y está gratis para ver online: su final te dejará con la boca abierta

Con la subida de las tarifas, la inclusión de la publicidad y la cada vez más compleja posibilidad de compartir cuenta en las plataformas de vídeo bajo demanda, encontrar medios legales más allá del formato físico o el cine para ver películas resultaba complicado. Sin embargo, con la salida de RTVE Play al mercado, los espectadores españoles pueden ver un catálogo de contenido de calidad, sin la necesidad de pagar una suscripción extra. Por eso y aprovechando ese espacio de la televisión pública, hoy no podemos dejar pasar la oportunidad de recomendar el gran filme francés que está disponible gratis online: Anatomía de una caída.

La cinta dirigida por Justine Triet llegó hace pocos días a RTVE Play y por supuesto, es ahora mismo el largometraje más visto de la marca. Antes de brillar en los Oscar con cinco nominaciones y una estatuilla dorada al mejor guion original, Anatomía de una caída se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en un recorrido por el circuito de premios que terminaría con la victoria absoluta de Oppenheimer (Christopher Nolan, 2023). No obstante y aunque no terminó nominada en la categoría de mejor película internacional, la comunidad crítica la encumbró como una de las obras más redondas de la temporada cinematográfica. Pero ¿de qué trata este thriller judicial que te mantendrá pegado al asiento hasta los títulos de crédito?

¿De qué trata ‘Anatomía de una caída’?

La sinopsis oficial nos pone en la piel de Sandra Voyter, una escritora alemana de éxito que vive en una casa aislada de los Alpes franceses con su esposo, Samuel y su hijo Daniel, un niño ciego de 11 años. Todo cambia cuando tras una discusión, Samuel es encontrado muerto en la nieve tras caer desde el segundo piso de la vivienda. Las autoridades no pueden determinar si se trata de un suicidio o si en cambio, Sandra le ha empujado. Ya que el único testigo es su hijo invidente y el perro que le acompaña. Comienza entonces un juicio en el que aparte de los hechos, se pone en proceso la relación de ambos.

El reparto está liderado por la magnífica Sandra Hüller y tras ella, encontramos a varios intérpretes que con soltura, dan vida a todo un abanico de personajes bien construidos. El elenco secundario se completa con Samuel Theis, Milo Machado Graner, Swann Arlaud, Jehnny Beth y Saadia Bentaïeb.

¿Hasta cuándo está gratis online ‘Anatomía de una caída’?

RTVE Play tendrá gratis online Anatomía de una caída hasta el 4 de agosto del 2026. Es decir, la podremos ver sin coste alguno durante más de medio año. Del mismo modo, puede verse bajo suscripción en Filmin.

A pesar de sus dos horas y media de duración, el guion firmado por Arthur Harari y Triet está lleno de matices, haciéndonos partícipes de un proceso judicial inmersivo y repleto de emociones. La malévola ambigüedad de su recorrido es brillante y tras su final, resulta imposible no quedarse pegado a la pantalla.