La regla del fin de semana de Marian Rojas, psiquiatra: «Los viernes es el único día de la semana que ceno con amigos»

Marian Rojas Estapé reserva los fines de semana para disfrutar de sus cuatro hijos y recargar las pilas. La psiquiatra ha contado en el podcast «Tengo un plan» cuáles son algunas de las sencillas rutinas que sigue para separar su faceta laboral y el tiempo que dedica a su familia. Su momento de desconexión empieza cuando termina la semana de trabajo. «Los viernes por la tarde voy a la frutería de mi amiga Antonia con mis hijos para que se lleven lo que quieran, frutas tropicales o distintas verduras», contó.

«Yo protejo muchísimo el fin de semana», aseguró durante la conversación. En su opinión, estos días tienen un papel fundamental a la hora de recuperar el equilibrio y afrontar la nueva semana con más energía: «Es lo que a mí me repara toda la semana». Por eso, dedica los fines de semana para descansar, disfrutar de su familia y desconectar del trabajo.

El fin de semana de Marian Rojas

La tarde del viernes no la dedica únicamente a sus hijos. También aprovecha ese momento para disfrutar con sus amigos «Los viernes es el único día de la semana que ceno con amigos», explicó. La psiquiatra matizó con cierto humor que hablaba de reunirse con otras personas: «Digo que ceno con amigos, no que ceno, porque cenar ceno siempre. Me encanta cenar».

Durante el resto de la semana laboral, sin embargo, procura no sobrecargar su calendario con planes. «El resto de la semana no hago, no voy a nada entre semana porque necesito tener orden», reconoció. Para ella, retrasar la hora de acostarse perjudica su descanso y acaba repercutiendo en la energía y concentración necesarias para afrontar las obligaciones del día siguiente.

«A mí me afecta muchísimo no dormir», confesó. Cuando duerme menos de lo necesario, asegura que las consecuencias son especialmente perceptibles: «Me atonto, es como si se me apagaran áreas». Por eso, intenta mantener unos horarios estables y concentrar sus encuentros sociales durante el viernes.

«Cuando uno no duerme bien, todas las funciones biológicas de nuestro organismo se deterioran», explicó. También advirtió de que dormir poco puede hacer que las personas reaccionen de manera más impulsiva y tengan mayores dificultades para pensar y decidir con claridad. «Cuando uno duerme mal tiene menos capacidad de gestionar las cosas, está más primario y más reactivo», afirmó. Por este motivo, procura que sus noches entre semana sean tranquilas, ordenadas y compatibles con unas horas suficientes de descanso.

El sábado suele empezar acompañando a sus hijos en sus compromisos deportivos. «Me voy a los partidos de fútbol de mis hijos», contó. Rojas Estapé intenta estar presente y apoyar a los niños independientemente de los resultados o de la situación de cada equipo. «En uno hemos ido fenomenal, en otro vamos los últimos. Cada equipo tiene sus vivencias», comentó. La psiquiatra también admite que debe aprender a gestionar las emociones propias de estas competiciones: «Como madre de hijo que juega, intento gestionarlo lo mejor que puedo».

Después de los partidos, la familia se traslada a un ambiente diferente. «Los sábados por la tarde y los domingos estoy en el campo, me voy con mi familia y con los niños», explicó. Allí disfrutan de un entorno más relajado, donde pueden caminar, montar en bicicleta y pasar tiempo juntos. Las excursiones forman parte habitual de estos días. «Nos encanta ir de excursión», aseguró. También suelen salir en bicicleta: «Hacemos excursiones en bici». Son planes sencillos que le ayudan a desconectar y dejar atrás la tensión acumulada durante la semana.

El contacto con la naturaleza ocupa un lugar importante dentro de su manera de desconectar. «La naturaleza es lo que me despeja», resumió. Caminar le ayuda a reducir poco a poco la tensión y recuperar la calma: «Voy caminando, bajo y bajo, y ahí se me pasa». Tras pasar el fin de semana entre el campo, las excursiones y la familia, afronta de nuevo sus responsabilidades profesionales. «Ya vuelvo para el lunes, que empieza la dura vida del trabajador», bromeó durante la entrevista.

Marian Rojas Estapé también reconoció que no siempre logra dedicar al ejercicio todo el tiempo que le gustaría. Una de las etapas más complicadas llegó con el nacimiento de sus hijos. «El peor momento fue cuando nacieron los niños, que no tenía tiempo y dejé de hacer deporte», recordó.

Aun así, afrontó aquella época con sentido del humor y señaló que la propia crianza implica una actividad constante. «Hay otro deporte, que es tener cuatro hijos», afirmó. Ahora que los niños son algo mayores, intenta recuperar algunos momentos para correr y mantenerse activa, aunque reconoce que todavía no hace todo el ejercicio que considera necesario.

La rutina de Marian Rojas Estapé refleja la importancia de establecer límites entre la vida profesional y la personal. Reservar tiempo para la familia, los amigos, la naturaleza y el descanso le permite desconectar del trabajo y recuperar energía.