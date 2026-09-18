No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 17 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 650 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Miguel no tiene reparos a la hora de hacer un parte de lesiones a Gabriel. Todo ello mientras Pablo ha dado el paso de advertir a Damián respecto al comportamiento que está teniendo Tasio.

Al fin y al cabo, podría tener graves problemas más pronto de lo que imagina. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la ocasión de ver cómo Beatriz se arma de valor para conseguir su nuevo y peligroso objetivo, como es el de intentar envenenar a Begoña. Todo ello mientras Miguel no ha dudado un solo segundo en defender a Claudia ante sus padres, a pesar de las posibles consecuencias. En cuanto a Manuela, decide preparar una cena sorpresa a Eduardo con la firme intención de dejarle sin palabras. Todo ello mientras Beatriz ha dejado descolocado a Gabriel con una noticia de lo más inesperada. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 651 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 18 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Begoña no tiene reparos a la hora de insistir en que Beatriz haga una visita al doctor Salazar. Este, por su parte, no tarda en hacerle un diagnóstico que, a buen seguro, va a dar que hablar.

Pablo, por su parte, ha propuesto un plan familiar a sus hijos, mientras que, finalmente, Valentina se incorpora a su puesto de secretaria. ¡Oficialmente comienza una nueva etapa laboral! Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Marta y Andrés hacen todo lo que está en su mano para intentar mediar con Tasio, mientras que Fina toma una inesperada decisión que tiene estrecha relación con su relación con Marta. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.