Brad Pitt y su reflexión más humana sobre la vida: «No sé si lo que hacemos importa al final, pero sí las personas a las que nos unimos»

Hace una semana, Brad Pitt estuvo en el Festival de San Sebastián presentando su nueva película, En el corazón de la bestia. Hoy, el actor es una estrella incontestable de Hollywood, aunque hasta que no alcanzó la treintena, no empezó a tener ese reconocimiento popular y crítico que le ha llevado a alzarse con el premio de la Academia y a convertirse en un icono popular para millones de espectadores en todo el mundo. Ahora, con una carrera más que consolidada a sus espaldas, estos días ha vuelto a popularizarse una de sus reflexiones virales. El momento de un discurso en el que Pitt, homenajeaba a uno de los cineastas que marcaron el inicio de su filmografía: el respetado y perfeccionista autor, David Fincher.

Dentro del argumento de En el corazón de la bestia, Pitt encarna a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales que sufre un aparatoso accidente en mitad de la salvaje Alaska, donde para sobrevivir, sólo cuenta con la ayuda de Odín, su perro de combate. Por eso, aquella frase emitida en los premios César de 2024 volvió a cobrar un sentido especial. Pues esa filosofía vitalista que pone el foco en el valor de la compañía, se escenifica en cierto modo dentro de su último trabajo.

En la rueda de prensa del certamen cinematográfico hispano, el ganador del Oscar por Érase una vez en Hollywood volvió a centrar su alegato en el apoyo de los familiares y los amigos cercanos en los momentos difíciles. «Quizás debamos empezar a ocuparnos de las personas que nos rodean y asegurarnos de que estén bien. Si todos hiciéramos eso… bueno, diría que es un buen punto de partida», explicaba el intérprete.

El origen del pensamiento altruista de Brad Pitt: su apoyo a David Fincher

A mediados de los 90, Brad Pitt ya era un rostro conocido en la meca del cine. El joven ídolo ya había protagonizado Leyendas de pasión (1994) y Entrevista con el vampiro (1995), pero no fue hasta 1995 cuando la prensa especializada comenzó a admirarlo como algo más que una cara bonita de la industria norteamericana. En el ecuador de la década obtuvo su primera nominación a las estatuillas doradas por 12 monos y se convirtió en el rostro del thriller de su tiempo, gracias a su primera colaboración con Fincher: Seven.

Pitt y Fincher volverían a trabajar juntos en la cinta de culto El club de la lucha (1999) y en El curioso caso de Benjamin Button (2008), la cual supondría la segunda consideración de los académicos. Así que, siendo el encargado de entregarle al director el César de honor por su carrera, el actor era el hombre indicado para explicar que los galardones eran algo secundario y que lo importante eran las personas con las que decidías compartir ese recorrido.

«No sé si algo de lo que hacemos importa al final. Lo que sí sé es que son las personas a las que nos unimos y la huella imborrable que dejan en nuestro ser. «Recientemente leí un pasaje donde un personaje preguntaba: ¿Qué es más importante, el viaje o el destino?’, y el otro respondía: ‘La compañía’», apuntaba a Pitt a raíz de haber podido toparse en su filmografía con el cineasta de Colorado.

Vuelven a estrenar proyecto juntos: ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

Los fans de Pitt y Fincher están de enhorabuena, porque en poco más de un mes seremos testigos de su nueva colaboración. Las nuevas desventuras de Cliff Booth será la secuela oficial de Érase una vez en Hollywood, con nuevamente un guion de Quentin Tarantino y, en esta ocasión, con la oscura mirada de un Fincher que posee mejor que nadie la capacidad para retratar el cambio de década de una historia que se situará ocho años después de los acontecimientos de su antecesora, a finales de los 70.

El thriller criminal llegará a los cines el 25 de noviembre y se estrenará en Netflix el 23 de diciembre.