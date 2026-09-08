Amaia Montero confiesa el momento más duro de su vida: «Quería irme con mi padre»
Amaia Montero ha decidido mirar de frente a uno de los capítulos más dolorosos de su vida
Ahora, cuatro años después, la artista ha puesto palabras a lo que ocurría entonces
Amaia Montero ha decidido mirar de frente a uno de los capítulos más dolorosos de su vida. La cantante se ha sincerado con Jomari Goyso en Despierta América sobre la profunda crisis personal y de salud que atravesó y que la mantuvo durante años alejada de los escenarios. Una conversación especialmente reveladora en la que también ha hablado de su regreso junto a La Oreja de Van Gogh y de cómo ha aprendido a enfrentarse a las críticas.
Las palabras de Montero permiten comprender mejor aquella imagen que publicó en Instagram en octubre de 2022 y que provocó una enorme preocupación entre sus seguidores. En ella aparecía visiblemente desmejorada y acompañaba la fotografía de una frase inquietante: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?».
Ahora, cuatro años después, la artista ha puesto palabras a lo que ocurría entonces. «En aquellos momentos no pensaba que podría volver la música», ha confesado. Montero ha explicado que pasaba todo el día en la cama y que llegó a preguntarle a su madre si algún día volvería a ser la persona que había sido antes.
La respuesta de su madre se convirtió en un pequeño hilo de esperanza: «Claro que sí, cariño». Pero el momento más estremecedor llegó cuando Amaia le preguntó si volvería a cantar. «Me dijo que por supuesto, que lo haría», ha recordado emocionada.
La artista no ha ocultado hasta qué punto llegó su sufrimiento: «Yo, en ese momento, no sentía más que quemarse y quererme ir de este mundo. Quería irme con mi padre». Montero ha destacado, sin embargo, que recibió mucha ayuda y que también tuvo que pelear para salir adelante. «Y aquí estoy ahora», ha sentenciado.
Karol G, clave para volver a los escenarios
Uno de los momentos decisivos de su recuperación llegó de la mano de Karol G. Cuando la colombiana la invitó a cantar en el Santiago Bernabéu, Amaia ya se encontraba mejor, aunque reconoce que aquello suponía enfrentarse a un reto mayúsculo.
«Una cosa es estar bastante mejor y otra salir al mundo de esa manera», ha explicado. Decidió aceptar la propuesta como una prueba personal: «Pensé, puedo decir que no, pero puedo decir que sí. Y dije que sí». Actuar ante miles de personas junto a Karol G supuso así mucho más que una colaboración musical: fue una demostración de que podía volver a subirse a un escenario.
«A mis 50 años me importa un bledo»
Su regreso a La Oreja de Van Gogh ha venido acompañado también de comentarios sobre su imagen y sus estilismos. Una cuestión que, asegura, ya no le quita el sueño.
Montero ha recordado que comenzó su carrera hace tres décadas, en una época en la que ni siquiera existían los teléfonos móviles como hoy. Después de todo lo vivido, asegura haber adquirido una perspectiva diferente sobre las críticas en redes sociales.
«A mí me ha pasado y yo la pasé muy mal, porque no entendía ese odio», ha reconocido. Pero ahora su respuesta es contundente: «A mis 50 años y después de lo que he pasado, me importa un bledo lo que digan esas personas que no sé ni quiénes son».
Una frase que resume la nueva etapa de Amaia Montero: después de haber tocado fondo, vuelve a cantar, vuelve a los escenarios y, sobre todo, vuelve a sentirse dueña de su propia vida.