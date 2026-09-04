El ‘tierra, trágame’ de Amaia Montero al hablar de su regreso a ‘LODVG’ y escuchar el nombre de Leire Martínez: «¿El qué?»

Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh viven una segunda juventud. Veinte años después de que la cantante abandonara la banda, el esperado regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos musicales del año y, también, en uno de los fenómenos más comentados por sus seguidores. La banda se encuentra inmersa en plena gira por España, recuperando algunos de sus grandes éxitos y reencontrándose con un público que, lejos de haberles olvidado, ha demostrado que sus canciones siguen pasando de generación en generación. Una etapa que sus propios protagonistas califican de «una locura maravillosa» y que ahora encara nuevos retos con una gira internacional prevista para 2027.

El grupo ha sido uno de los grandes protagonistas de los Premios Juventud 2026, celebrados este jueves en Marbella, una cita especialmente significativa porque ha permitido a Amaia Montero, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde reencontrarse con el público latinoamericano antes de cruzar el Atlántico. Los cuatro integrantes llegaron al evento visiblemente felices y orgullosos de la respuesta que está teniendo su vuelta a los escenarios. De hecho, cuando se les preguntó por la diferencia generacional entre ellos y muchos de los artistas que participan actualmente en este tipo de galas, Amaia quiso dejar claro que se sienten completamente integrados. «Nos sentimos jóvenes», afirmó entre risas, mientras Xabi aportaba la nota de humor contando que incluso le habían pedido el DNI al pedir una cerveza.

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La realidad es que la nueva gira de La Oreja de Van Gogh está demostrando que el fenómeno trasciende generaciones. En sus conciertos no solo se encuentran los seguidores que crecieron escuchando sus canciones en los años noventa y principios de los 2000, sino también jóvenes que han descubierto sus grandes éxitos gracias a sus padres. Xabi San Martín explicaba precisamente esta curiosa conexión con las nuevas generaciones comparando al grupo con una vieja cinta de Mocedades que alguien llevaba en el coche. «En los conciertos estamos viendo que viene un montón de gente de nuestra edad, pero también veinteañeros que nos escuchaban por sus padres. Somos la cinta de Mocedades del coche», bromeaba el músico. Una situación que, lejos de preocuparles, consideran todo un orgullo y una prueba de que canciones como Rosas, 20 de enero o Cuéntame al oído siguen teniendo vida propia muchos años después.

Y en medio de esta celebración por el regreso de Amaia Montero, inevitablemente apareció uno de los nombres que más ha sobrevolado la actualidad de la banda durante los últimos meses: Leire Martínez. La cantante fue la vocalista de La Oreja de Van Gogh durante los años posteriores a la marcha de Amaia y su salida del grupo, unida posteriormente al regreso de la intérprete donostiarra, ha alimentado todo tipo de especulaciones entre los seguidores. Una de las posibilidades que se había comentado era que ambas pudieran compartir escenario en alguno de los conciertos de esta nueva etapa, una teoría que los integrantes de la banda han querido desmentir de forma tajante.

La reacción de Amaia Montero al escuchar el nombre de Leire Martínez fue, además, de absoluta sorpresa. Cuando los periodistas le preguntaron si se había planteado que las dos cantantes pudieran coincidir sobre el escenario, Amaia respondió desconcertada: «¿El qué, el qué?». Fue entonces cuando Xabi San Martín tomó rápidamente la palabra para zanjar la cuestión y negó que esa posibilidad se hubiera barajado en algún momento. «¡Qué va, qué va!», aseguró el músico, dejando claro que no existe ningún plan para que Leire participe en los conciertos de esta gira junto a Amaia. La espontánea reacción de la cantante y la contundencia de su compañero dejaron una de las escenas más llamativas del encuentro con la prensa.

Más allá de cualquier rumor, Amaia Montero está viviendo su regreso a La Oreja de Van Gogh con absoluta felicidad. La artista no oculta que las primeras semanas estuvieron marcadas por una enorme expectación y también por las críticas que recibió después de sus primeros conciertos, especialmente relacionadas con su voz. Sin embargo, con el paso de las actuaciones, la cantante ha ido ganando seguridad sobre el escenario y el apoyo de sus seguidores se ha convertido en uno de los grandes motores de esta nueva etapa. Al ser preguntada por cómo está viviendo todo el revuelo generado alrededor de la banda, su respuesta fue contundente: «Estamos de maravilla. Se nos ve, estamos encantados, estamos encantados con todo, con nosotros mismos, que es fundamental».

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Para Amaia, precisamente, esa sensación de bienestar dentro del grupo es la clave de que el regreso esté siendo tan especial. La cantante reconoce que volver a mirar a su derecha y encontrarse con Xabi San Martín, y al resto de sus compañeros, le produce una sensación difícil de explicar después de dos décadas separados. El paso del tiempo parece haberse detenido cuando vuelven a compartir escenario y recuperar aquellas canciones que forman parte de la banda sonora de millones de personas. Por eso, lejos de vivir esta vuelta únicamente como un reencuentro profesional, Amaia la describe como algo profundamente emocional y reconfortante, una oportunidad para recuperar una parte de su historia que parecía pertenecer al pasado.

La gira Tantas cosas que contar comenzó el pasado 9 de mayo en Bilbao y, desde entonces, el grupo ha recorrido diferentes ciudades españolas con una respuesta que ha superado las expectativas. Los conciertos han permitido recuperar algunos de los grandes himnos de La Oreja de Van Gogh, mientras la banda continúa sumando fechas y preparando lo que será su salto internacional. La propia Amaia adelantaba en los Premios Juventud que todavía queda mucho por delante: «Si tú supieras lo que nos queda de gira», aseguraba, antes de explicar que en 2027 viajarán a América para continuar ofreciendo conciertos durante todo el año.