Rufián a Sánchez antes de que el Congreso le exija elecciones generales: «Aguantar para nada es tontería»

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha subrayado este martes que la continuidad o no del Gobierno que preside Pedro Sánchez depende de lo que pueda aprobar porque «aguantar para nada es tontería». Esta declaración del socio del Ejecutivo se produce después de las propuestas registradas por Junts y el Partido Popular (PP) para votar este jueves la exigencia a Sánchez de que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales.

Rufián ha cuestionado que el objetivo del Gobierno de Sánchez sea «simplemente aguantar y decir que los otros son peores». El portavoz del partido separatista recalca que en su formación ya saben «que los otros son peores». «Eso lo sabemos, es de primero de izquierdas. Pero la gente merece una izquierda que no dé vergüenza», ha añadido.

Asimismo, Rufián ha advertido al Gobierno que debe aprovechar este año largo que queda de legislatura para «frenar la especulación» en vivienda o lograr una «fiscalidad más justa». Además, el portavoz de ERC se ha preguntado «qué es aguantar» y si significa «asquear a la gente».

En este punto, ha pedido tanto al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el denominado caso Plus Ultra y por las joyas que la UDEF incautó en su despacho, como a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que den todas las explicaciones «cuanto antes mejor» sobre las distintas acusaciones. «Que se explique lo legal y lo moral, porque está lo legal y lo moral», ha apostillado Rufián.