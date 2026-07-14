La psicología sugiere que las personas que cierran la puerta del dormitorio cuando se van a la cama tienen estos 6 rasgos en común

Los debates más extendidos en nuestra sociedad son cómo hacer la tortilla, con o sin cebolla, invierno o verano, playa o montaña, entre otros. Hoy la psicología explica el porqué en unos de estos debates las personas eligen una opción u otra.

Hoy veremos la explicación que da la ciencia a que haya personas que prefieran dormir con la puerta cerrada en vez de con la puerta abierta. Este simple gesto puede pasar desapercibido, pero es un hábito que puede perturbar nuestro sueño si no está en la posición que deseamos. No sólo se queda en el hecho de cerrar la puerta por ruido o luz, sino que va más allá y nos muestra rasgos de nuestra personalidad.

Los rasgos de la psicología que lo explican

Este hábito funciona como una barrera física y simbólica que define los aspectos profundos de nuestra personalidad. Las personas con este hábito de dejar la puerta cerrada responden a estos 6 rasgos: