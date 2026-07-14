El petróleo vuelve a situarse en el centro de la atención de los mercados tras el fuerte repunte del Brent, que se disparó un 10% hasta los 83 dólares por barril y prolonga hoy las alzas hasta el entorno de los 87 dólares (+4%), acumulando una revalorización cercana al 20% desde los mínimos de comienzos de julio.

Los analistas atribuyen este movimiento al aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, después de que Estados Unidos anunciara el restablecimiento del bloqueo naval sobre puertos y zonas costeras iraníes y planteara ejercer como «guardián» del Estrecho de Ormuz, una medida que, según Renta 4, parece responder más a una estrategia de negociación que a una decisión definitiva.

Miedo a un repunte inflacionario

Renta 4 destaca que la escalada del conflicto y la presión sobre una ruta clave para el transporte mundial de crudo están impulsando los precios de la energía y reavivando los temores inflacionistas, lo que podría endurecer las expectativas sobre la política monetaria de los bancos centrales.

Además, la firma señala que, en paralelo, las importaciones de petróleo de China se desplomaron un 41% interanual en junio, hasta su nivel más bajo en casi una década, reflejando una reducción deliberada de las compras de crudo durante el conflicto, un factor que añade un nuevo elemento de incertidumbre al mercado petrolero.

Evolución de los precios

De su lado, el precio para el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, avanzaba un 1,8% respecto del cierre del lunes, hasta los 80,40 dólares, su mayor coste desde el pasado 15 de junio.

El rebote en los precios del crudo ha sacudido los mercados y más cuando a principios de julio se situaban en unos 70 dólares para el Brent y en 67 dólares para el WTI, lo que ha supuesto un fuerte batacazo.

En este sentido, esta madrugada la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado ataques contra la base naval estadounidense de Jufair en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Comando Central del Ejército y de la Quinta Flota de Estados Unidos, y también contra posiciones estadounidenses en Jordania, después de los últimos ataques lanzados por Washington contra zonas costeras y enclaves militares estratégicos ubicados en el sur del territorio iraní.