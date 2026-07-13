La escalada de tensión en Oriente Próximo ya golpea a los mercados. El anuncio de Donald Trump de imponer un recargo del 20% al tránsito por el estrecho de Ormuz, después de asumir el control de la seguridad de la vía, ha disparado el precio del petróleo y reavivado el temor a un encarecimiento de la energía a nivel global.

En tan sólo dos semanas, el petróleo ha oscilado desde sus máximos hasta los precios anteriores al conflicto. Parece que su buena racha ha acabado y este lunes sube más de un 5%.

En este sentido, el barril llegaba a superar el umbral de los 80 dólares, después de la nueva oleada de ataques entre Estados Unidos e Irán.

En el caso del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el barril llegaba a subir también más de 5% y marcaba un precio máximo de 75,20 dólares.

Trump ataca de nuevo

«El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos de Irán o los clientes de Irán entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho», ha afirmado este lunes Donald Trump a través de su red social al referirse a la situación en Ormuz.

El inquilino de la Casa Blanca ha anunciado una tasa al comercio por la zona, que cobrará Estados Unidos como «el guardián del estrecho de Ormuz» asumiendo que Washington financiará las operaciones de seguridad en la región.

Este anuncio llega después de que Trump asegurara poco antes que el Ejército estadounidense está tomando el control del paso de Ormuz, en medio del repunte de las tensiones, mientras las autoridades de Irán han confirmado el cierre de la estratégica vía marítima.

Los últimos días la región ha sido escenario de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán con una oleada de bombardeos estadounidenses sobre Irán, enmarcados, según la versión del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), en la represalia por la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial chipriota que habría ignorado sus instrucciones siguiendo con sus ataques en la estratégica ruta comercial.