Mientras el Gobierno presume de cifras ‘récord’ de empleo, España se enfrenta a una realidad menos positiva en el mercado laboral. El absentismo laboral alcanzó en 2025 su nivel más alto desde que existen registros, con una tasa del 7,6% de las horas pactadas y un impacto económico de 59.109 millones de euros, un 11,7% superior al del año anterior.

Sin embargo, al ejecutivo le vale con que esos 1,27 millones de trabajadores de baja sigan computando como afiliados a la Seguridad Social para engordar sus cifras.

El XV Informe Anual Adecco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo atribuye este deterioro a problemas estructurales como el envejecimiento de la población activa, el aumento de los trastornos de salud mental y la saturación del sistema sanitario, un diagnóstico que coincide con advertencias realizadas por la AIReF y el propio Gobierno.

En este contexto el informe señala que la incapacidad temporal o bajas médicas, representan ya cerca del 78% de todas las horas de ausencia, alcanzando también un récord del 5,95%.

El coste económico que se encamina a los 60.000 millones es casi el doble de los algo más de 30.000 millones estimados en 2019. Sólo el sector servicios soportó un impacto de 45.096 millones, seguido de la industria (11.088 millones) y la construcción (2.925 millones).

Por comunidades autónomas, País Vasco, Canarias y Cantabria registraron las mayores tasas de absentismo, con un 9,6%, mientras que Baleares (6,2%), Madrid (6,6%) y La Rioja (6,7%) presentaron los niveles más bajos.

Un problema estructural

Lejos de atribuir el fenómeno únicamente al aumento de las bajas médicas, el informe identifica varios factores de fondo que explican el incremento continuado del absentismo.

Entre ellos destacan el envejecimiento de la población trabajadora, el fuerte crecimiento de los problemas de salud mental, la saturación de los servicios públicos de salud, que prolonga la duración de las incapacidades temporales, y la falta de coordinación entre administraciones sanitarias, mutuas y empresas.

El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, sostiene que reducir el absentismo exige reformas estructurales y una mayor coordinación institucional, además de reforzar la prevención y la salud laboral.

El Gobierno reconoce el problema

Si bien, lo más llamativo es que el diagnóstico coincide con el que el propio Ejecutivo ha venido realizando en los últimos meses. Reflejando que España atraviesa un incremento sin precedentes de las bajas médicas consolidándose como una de las mayores partidas del sistema de protección social, solo por detrás de las pensiones.

De hecho, el Gobierno aprobó el Convenio INSS-Ingesa 2025-2028 con el objetivo de reforzar el seguimiento de las bajas por incapacidad temporal ante el incremento registrado en los últimos años, una medida que el propio informe de Adecco recoge como respuesta al aumento de estos procesos.

La sanidad prolonga las bajas

Uno de los factores que más preocupa a empresas y expertos es el impacto de la sanidad pública sobre la duración de las incapacidades temporales. La AIReF denuncia que las largas listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas están prolongando las bajas médicas, al retrasar tanto los tratamientos como las altas clínicas.

En lo referente a la salud mental, el informe señala que las bajas relacionadas con trastornos psicológicos han aumentado un 111% en apenas cinco años y ya constituyen la segunda causa más frecuente de incapacidad temporal y la primera por duración media.

Adecco advierte además del crecimiento del burnout y del impacto que puede tener una implantación inadecuada de la inteligencia artificial sobre el estrés laboral si no va acompañada de formación y medidas preventivas.

Las previsiones tampoco apuntan a una mejora inmediata. El informe estima que durante el primer trimestre de 2026 la tasa de absentismo volvió a situarse en el 7,6%, manteniéndose en los niveles récord alcanzados el pasado ejercicio.