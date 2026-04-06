Sánchez infla la cifra del «récord de afiliación» y confunde afiliaciones con ocupados

El Gobierno celebra «cifras históricas» de afiliación a la Seguridad Social con más de «22 millones de ocupados», pero los datos reales no hablan de ocupación sino de afiliación y además se dejan cerca de 120.000 afiliados por el camino. Exactamente, la Seguridad Social ha registrado 21.882.147 afiliados.

Además el gobierno confunde términos; Pedro Sanchez ha recalcado que se superaron por primera vez los 22 millones de ocupados, algo que en base a los datos facilitados no concuerda con la realidad.

Los ocupados son todas las personas que trabajan, ya sea en empleos formales o informales, mientras que los afiliados son quienes están registrados y cotizan en la seguridad social.

Un mismo trabajador puede tener varios empleos registrados, por lo que las afiliaciones pueden ser mayores que el número real de ocupados. Por ejemplo, una persona con dos empleos formales cuenta como un ocupado pero dos afiliaciones.

Además la Seguridad Social registró una subida mensual de 80.274 de afiliciaciones en el último mes (un 0,4%). Ahora bien, el organismo señala que el peso de los afiliados en situación de pluriempleo y/o pluriactividad ha sido del 4,1% de los últimos registros.

Por lo que el número de trabajadores únicos y con un empleo estable es algo menor que la cifra oficial, y muchas personas recurren a varios trabajos para llegar a fin de mes.

El 2,8% de la población es pluriempleada

Según los últimos datos del INE a principios de año el 81% de quienes simultanean dos empleos son asalariados. En total, 512.700 tienen esa condición laboral, de los 632.600 totales de pluriempleados. Representa un 2,8% de la población ocupada.

Por su parte, desde la Unión Sindical Obrera (USO) señalan que los datos facilitados por el Gobierno no contemplan que el último día del mes pasado se destruyeron más de 141.000 puestos de trabajo.

Así, en la serie de afiliación media, España rozaba los 22 millones de ocupados el 30 de marzo, pero el día 31 «se destruyeron decenas de miles de empleos».

Lo que sigue poniendo en el foco el problema que arrastra España en la creación de puestos de trabajo en términos de rotación y temporalidad

La tasa de paro más alta de Europa

El dirigente sindical ha afirmado además que para que el paro retrocediera en marzo en casi 23.000 personas hubo que hacer más de 1,3 millones de contratos, de los que casi 577.000 eran indefinidos.

«Si realmente fueran indefinidos, no sólo de nombre, el paro bajaría a un ritmo realmente mayor», ha subrayado Pérez.

A su vez el paro registra una caída mensual del 0,9% pese a que España sigue siendo uno de los países con mayor desempleo de la Unión Europea, del 10,6% en su tasa general y del 25,3%, entre los jóvenes.

Es más, junto con Finlandia, lideran la cifra paro de la Unión Europea. Mas del doble de la media en Europa.

Preocupación entre los hogares

Si bien el mensaje de hoy resulta positivo, los analistas apuntan a los últimos datos del INE y el CIS que plantean los problemas estructurales que persisten en España.

En este sentido los últimos datos del CIS reflejan que el 22,5% de los españoles muestran preocupación por la situación económica de España. Sumado a que el porcentaje de hogares con al menos un miembro activo en el que ninguno de sus miembros está empleado es de un 5,37%.

Los últimos datos reflejan que las personas más vulnerables de nuestra sociedad son los menores de 16 años y los mayores de 65. Entre los primeros un 29,2% se encuentra en riesgo de pobreza mientras que para los segundos la cifra alcanza un 16,9%.