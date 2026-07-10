Pese a llevar toda la semana negando que exista fraude en los elevados datos de absentismo laboral registrados en España, los de Pedro Sánchez han dedicado casi 10 millones de euros -9,4 millones- desde su llegada al Gobierno en 2018 para espiar a trabajadores de baja con el fin de comprobar que no mentían en su dolencia y asegurar que sus ausencias estaban correctamente justificadas.

Según ha podido comprobar OKDIARIO, el Ejecutivo socialista acumula desde enero de 2019 cientos de contratos por miles de euros dedicados a pagar el servicio de detectives «para el control y seguimiento de trabajadores en situación de Incapacidad Temporal, afectos de algún tipo de incapacidad permanente, o beneficiarios de otras prestaciones de la Seguridad Social», tal y como dictan algunos de los documentos consultados.

Concretamente, desde hace más de siete años el Gobierno central, a través de lo que el portal de Transparencia denomina «Ministerio de Empleo y Seguridad Social», ha dedicado más de un millón de euros anualmente al seguimiento de empleados que, a priori, han causado baja por algún tipo de enfermedad.

En 2019 la cantidad destinada a la contratación de estos detectives fue de más de un millón de euros; en 2020, se quedó algo por debajo, en 956.195 euros, a causa de la situación extraordinaria que atravesaba el país, y en 2021 el dato remontó hasta 1,2 millones.

Sin embargo, en 2022 el repunte de contratación a espías por parte del Gobierno para seguir a trabajadores de los que sospechaba que estarían cometiendo un fraude de ley llegó hasta los casi dos millones de euros (1,9).

Posteriormente, en 2023 la contratación de detectives para dichos casos supuso el desembolso de 1,1 millones de euros públicos; en 2024 de 812.701 euros; en 2025 de 1,7 millones de euros y, por el momento, de enero a junio de 2026 el dinero que Sánchez ha destinado a detectives es de 691.572 euros.

Cabe destacar que la contratación de los servicios de control y seguimiento a ciudadanos con incapacidad temporal el Ejecutivo siempre la ejecuta a través de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, como Ibermutua, Fremap, Solimat, Umivale, MAZ o Mutua Midat Cyclops.

Todo el sistema «acompaña» al trabajador

Esta estrategia deja en entredicho los numerosos pronunciamientos que han llevado a cabo los miembros del Gobierno a lo largo de la semana, donde muchos tacharon de «infamia» y «mentira» el dato aportado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Resulta llamativo que se dediquen cifras millonarias a aclarar sospechas del propio equipo de Sánchez sobre cientos de trabajadores que se acogen a su derecho de beneficiarse de una baja laboral en España.

De hecho, el Ejecutivo que ha cargado contra el líder de los populares por su «respuesta neoliberal» habría admitido a partir de sus propias prácticas lo que el propio Feijóo señalaba, y es que «todo aquello que supere un 4 o 5% de absentismo, tiene un enorme porcentaje de fraude» o que «casi 1,2 millones de personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir».

En respuesta a las palabras de Feijóo, el presidente del Gobierno aseguró que con ese tipo de discursos «se pone un estigma sobre la realidad que existe en el país, que es la de que hay trabajadores que enferman y que tienen todo derecho del mundo a coger una baja laboral».

Pero, lo cierto es que, aun existiendo dicha realidad, es el propio Ejecutivo el que ha terminado pagando una millonada para espiar a los trabajadores que aprovechaban el mencionado derecho tras sospechar que estaban timando al Estado.

En este contexto cobra todavía más sentido la declaración de la consejera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Gobierno de las Islas Baleares, Catalina Teresa Cabrer, haciendo alusión a que «cuando un trabajador está enfermo debe tener todo el sistema acompañándole». En este caso, todo un sistema, con detectives a sueldo, y espiándole.