Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha reaccionado a las palabras de Alberto Núñez Feijóo en las que el líder popular califica el incremento de absentismo laboral como un «cáncer» para nuestro país. «Cada día en España hay 1.600.000 españoles de baja laboral, 1.200.000 por prescripción médica y otros 400.000 por sus santos bemoles», señala el director de este diario. De igual manera, Inda ha matizado que la mayor parte de la gente que se coge la baja laboral lo hace «por razones obvias y objetivas, porque están malitos, pero también hay mucho jeta». Para finalizar, el director de OKDIARIO destaca que Feijóo «ha acertado» al poner encima de la mesa este problema «del que nadie quiere hablar y con el que los sindicatos y la ministra de Trabajo están encantados».